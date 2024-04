News 03.04.2024

MBA mit IT gefordert

Absolventen des 'Master of Business Administration' (MBA) haben als Berufseinsteiger in der Wirtschaft Nachholbedarf, was ihre IT-Fähigkeiten betrifft.

Zu diesem Befund kommt eine Online-Befragung der Association of MBAs (AMBA) und der Business Graduates Association (BGA) aufgrund der Antworten von Entscheidungsträgern für die Einstellung von Hochschuabsolventen. Abgefragt wurden die Fähigkeiten der Neueinsteiger und die Erwartungen der Unternehmen an MBAs.



Die befragten Arbeitgeber stammen aus 94 Ländern, wobei Großbritannien mit 22 Prozent das größte Kontingent stellte, gefolgt von Südafrika (sechs Prozent), den USA (vier Prozent) und Deutschland mit drei Prozent. Besagte Schwachstellen beim technischen Know-how zeigten sich bei der Frage, wie gut Wirtschaftsabsolventen vier wichtige Technologiebereiche nutzen. Dies bewerteten unter Personalern mit 'sehr gut' nur acht Prozent für KI, zwölf Prozent für Big Data, sechs Prozent für Augmented Reality und fünf Prozent für das Metaverse.



Trotzdem schätzen die Personaler die Leistungsfähigkeit der MBA-Absolventen im Allgemeinen hoch ein: 81 Prozent glauben, dass MBAs in ihren Unternehmen erfolgreich sein können, 83 Prozent sind überzeugt, dass sie das Potenzial für eine Führungsposition haben. Gute Noten gaben die Personalverantwortlichen den Fähigkeiten der Absolventen in der Problemlösungskompetenz.



Während Rang und Prestige der Universität wichtige Einstellungsgründe sind, äußern 63 Prozent der Befragten der Meinung, dass die Art des absolvierten Programms (wie etwa Executive MBA, Global MBA) der wichtigste Faktor für die Job-Zusage an Absolventen ist. Perspektivisch befürchten die Personalverantwortlichen allerdings Lücken in der Anpassungsfähigkeit, Belastbarkeit und Innovationsfähigkeit der MBAs als Neueinsteigern auf dem Arbeitsmarkt. Die häufigsten Wirtschaftszweige, in denen MBAs eingestellt werden, sind Beratung, IT, Banken/Finanzdienstleistungen und Maschinenbau. Marketing, Fertigung und Software.

