Branche 21.02.2024

Biz Spring mit Event-KI in Wien

Im Mittelpunkt stehen, neben 50 abwechslungsreichen Aussteller aus Österreich und dem europäischen Ausland, die Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) in die MICE-Branche.

Die Fachmesse für Planung von Events, Seminaren, Incentives und Geschäftsreisen im Jahr 2024, öffnet am 21. März im Palais Niederösterreich in Wien ihre Türen und bietet eine exklusive Plattform für die neuesten Innovationen in der Planung von Events, Geschäftsreisen und persönlichem Netzwerken.



Die Biz Spring kann online registriert werden, am 21.3.2024 im Palais Niederösterreich geht es dann um 12.30 los.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Messe #Wien #Events #KI







Auch interessant!

Biz Autumn in den Börsensälen

50 ausgesuchte Aussteller, spannende Vorträge im wunderschönen Ambiente der Wiener Börsensäle laden Sie e...



biz in Schönbrunn

Am 23. Juni dreht sich im Schloß Schönbrunn auf der Biz alles rund um die Planung von Events, Seminaren, ...