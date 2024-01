Daten & Fakten 27.01.2024

Trends 2024: Vor Ort, hybrid oder virtuell?

Events wie Konferenzen und Tagungen wurden in der Corona-Zeit stark virtualisiert, nun sind wir weitgehend zurück in der Normalität. Doch wo ist diese nun angesiedelt?

AMEX liefert dazu aktuelle Trend-Daten aus Befragungen in der Branche und hat dazu eindeutige Aussagen:



offline: 59%

hybrid: 20%

online: 21%



Wo früher online vielleicht manchmal eine Aufzeichnung geboten wurde befinden wir uns 2024 in einer stark digitalisierten Event-Welt wieder. Immerhin 41% aller Events werden auch online live durchgeführt, 21% sogar nur virtuell ohne 'in person'-Anteil vor Ort.



Bei den 59% der Events, die nicht live online stattfinden, ist die Digitalisierung aber auch angekommen, was Registrierung, Zahlung, Service und nachfolgende Aufzeichnung betrifft, ist auch hier eine Menge geschehen in den letzten Jahren. Die gesteigerte digitale Arbeit ermöglicht auch etwas, das Events insgesamt erfolgreicher macht: Networking findet heute seltener nur am Event statt, vermehrt wird dazu schon die Zeit vor dem Event genutzt, zeigt eine Auswertung von Technologielieferant cvent. Und auch das Ende einer Konferenz ist nicht der Schluss für die digitalen Möglichkeiten, denn immerhin ein Fünftel der Interaktionen finden erst im Anschluss der Veranstaltung statt. Sponsoren und Partner finden auch nach dem Ende des Events noch Kontakte in Aufzeichnungen und Community-Funktionen.

