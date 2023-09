News 20.09.2023

Englisch schlecht für das Lernen

Englisch als Unterrichtssprache in der Hochschulbildung wirkt sich deutlich negativ auf die Lernergebnisse aus, wenn es nicht die Muttersprache der Studierenden ist.

Das zeigt eine Studie der Königlichen Technischen Hochschule (KTH) und der Technischen Universität Chalmers im Zuge eines Tests mit 2.263 schwedischen Studenten. Etwa die Hälfte von ihnen nahm an einem digitalen Einführungskurs in ihrer Muttersprache teil, die andere belegte den gleichen Kurs, der aber auf Englisch gehalten wurde. Die letztere Gruppe erzielte deutlich schlechtere Ergebnisse und überdurchschnittlich viele brachen den Kurs ab.



Englisch wird zunehmend als globale Unterrichtssprache in der Hochschulbildung verwendet, bekannt als 'English Medium Instruction' (EMI), so der Schwedische Sprachenrat. Wichtig sei es jedoch, dass die Unterrichtssprache die Lernqualität der Schüler nicht beeinträchtigen darf. Ziel ist es, dass ein Student, der einen Kurs in Englisch belegt, genauso gut lernt wie ein Student, der in seiner Muttersprache lernt. Doch die neue Studie lässt Zweifel daran aufkommen.



'Die Gruppenauswahl war vollkommen zufällig. Das bedeutet, dass der einzige Einflussfaktor die Unterrichtssprache war', so Hans Malmström von der TU Chalmers. Er und sein Team haben die Leistung der Studenten anhand der Anzahl der richtig beantworteten Testfragen gemessen. Zudem erfassten die Experten die Zahl derjenigen, die den Kurs verließen, ohne ihn abzuschließen. Als die Forscher die Zahl der richtig beantworteten Fragen in den beiden Versionen des Kurses verglichen, stellte sich heraus, dass diejenigen, die auf Schwedisch studierten, im Schnitt 73 Prozent mehr Fragen richtig beantworteten. Die Zahl der Abbrecher bei den auf Englisch Unterrichteten überstieg die Zahl der auf Schwedisch Unterrichteten um 25 Prozent.



'Dass die Teilnehmer am auf Schwedisch gehaltenen Kurs deutlich besser abgeschnitten haben, deutet darauf hin, dass sich die Verwendung von Englisch als Unterrichtssprache unter Umständen negativ auf das Lernen auswirken kann', formuliert Forscher Olle Bälter von der KTH vorsichtig. Und sein KTH-Kollege Viggo Kann ergänzt: 'Jemand, der das Studium abbricht, hat wahrscheinlich nicht so viel gelernt wie jemand, der den Kurs abschließt. Auch in dieser Hinsicht sehen wir, dass Englisch als Unterrichtssprache zu schlechteren Lernergebnissen führen kann.'

