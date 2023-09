Daten & Fakten 12.09.2023

1,5 Tage zuhause arbeiten

Der Umfang der Heimarbeit ist stark branchenabhängig. In der IT beispielsweise werden fast zwei Drittel der Arbeitszeit von zuhause erledigt, ebenso in der Werbe-Branche.

Bei den Unternehmensberatern ist es ein Viertel. In der Telekommunikation und bei den Rundfunkveranstaltern 38 Prozent. Am unteren Ende landen die Gastronomie und die Beherbergungsbranche mit unter einem Prozent. Auf dem Bau sind es nur drei Prozent.



Beschäftigte in Deutschland verbringen rund 17 Prozent ihrer Arbeitsstunden zuhause, wie eine Unternehmensumfrage des ifo Instituts zeigt. 'Allerdings sind auch nur knapp die Hälfte aller Stellen überhaupt mit Home-Office vereinbar. Wo Home-Office möglich ist, arbeiten die Beschäftigten im Durchschnitt 1,5 Tage pro Woche von zuhause', sagt ifo-Experte Jean-Victor Alipour.



Der Anteil der Beschäftigten, die mindestens teilweise im Home-Office arbeiten, ist im August leicht auf 25 Prozent von 24 Prozent im April gestiegen. Auch hier gibt es große Unterschiede zwischen den Branchen. 'Diese Quote ist seit Aufhebung der Home-Office-Pflicht im März 2022 nahezu unverändert.Home-Office ist mittlerweile ein integraler Teil der Arbeitskultur in Deutschland und wird es künftig auch bleiben. Hybride Modelle setzen sich durch', so Alipour.

