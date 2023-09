News 07.09.2023

Senioren lange unwissend im Internet

US-Senioren nutzen soziale Medien pro Tag im Schnitt 47 Minuten. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage von OnePoll im Auftrag des Versicherers ClearMatch Medicare.

Diese 47 Minuten pro Tag werden auf ein Jahr gerechnet zu 300 Stunden pro Person. Facebook ist dabei die von den älteren Usern bevorzugte Plattform mit rund 75 Prozent Anteil an der Nutzung. Mit 28 Prozent steht YouTube an zweiter Stelle, gefolgt von Instagram mit zehn Prozent.



Rund 54 Prozent der befragten Senioren geben jedoch zu, dass sie soziale Medien nur dafür nutzen, freie Zeit totzuschlagen. Immerhin 61 Prozent verwenden sie, um wieder mit Menschen Kontakt aufzunehmen, mit denen sie schon seit langer Zeit keine Verbindung mehr gehabt haben. Damit wurde auch die bei alten Menschen häufige Gefahr der Einsamkeit zumindest teilweise gelindert, heißt es.



Es gibt aber auch negative Seiten. 66 Prozent der Senioren kommen eigenen Angaben nach so eher mit Betrügereien in Kontakt. 33 Prozent der Befragten sind auch schon darauf hereingefallen. Und weitere 34 Prozent der Teilnehmer sind bereits Falschinformationen auf den Leim gegangen. Diese Fake News sind laut der aktuellen Studie vor allem für Senioren gefährlich, da dadurch ihre Wahrnehmungen verzerrt werden könnten. Rund einer von neun Senioren hat keine Ahnung, wie Betrügereien erkannt werden können, so die Umfrage.

pte/red

