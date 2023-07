Daten & Fakten 28.06.2023

Anywhere Workers Angestellte, die von beliebigen Orten aus arbeiten, reisen weitaus häufiger als die, die brav ins Büro gehen. Meist gehören diese sogenannten 'Anywhere Workers' zu den Millennials, haben große Berufserfahrung und verdienen gut, zeigt eine Umfrage des Online-Marktplatzes Fiverr International. Die zweite 'Anywhere Worker Study' basiert auf den Antworten von 2.000 Anywhere Workers, die Portugal, Spanien, Indonesien, Mexiko, die USA und Italien als Arbeitsort gewählt haben.



Da sich die globale Belegschaft im Wandel befindet, gewinnt Remote-Arbeit weiter an Bedeutung. Anywhere Workers integrieren Arbeit und Reisen nahtlos in ihren Lebensstil, angetrieben von einer Vielzahl von Motiven, die von der Suche nach Flexibilität, Aufregung und Abenteuer bis hin zur Flucht aus den Grenzen traditioneller 9-5-Arbeitsumgebungen oder der Bewältigung persönlicher Lebensübergänge reichen.



Über 80 Prozent der Befragten wollen diesen Lebensstil bis zu fünf Jahre lang beibehalten. Darüber hinaus ziehen 83 Prozent der Anywhere Workers mindestens alle sechs Monate um, was einem Anstieg von zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Auch werden immer mehr Frauen Anywhere Workers, da sie Wert auf Flexibilität und Autonomie legen. Das ist für 36 Prozent der weiblichen Befragten ein Motiv. Bei Männern sind es 33 Prozent. 34 Prozent der Frauen entscheiden sich für diesen Lebensstil, um sich von traditioneller 9-5-Arbeit zu befreien. Bei den Männern sind es 31 Prozent.



94 Prozent der Arbeitnehmer, die sich für das 'Überall-Arbeiten' entschieden haben, können sich über höhere oder zumindest stabile Einkommen freuen. Der Anteil der Anywhere Workers, die in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind, ist im Vergleich zum Vorjahr um 15 Prozent gesunken. Europa und die USA sind die bevorzugten Arbeitsorte für Anywhere Workers. Spanien ist das beliebteste Land, gefolgt von Portugal und Australien. In den USA sind New York City und Texas die erste Wahl. 'Diese wachsende Gruppe von Arbeitnehmern übernimmt die Kontrolle über ihre Karriere, während sie ihr Leben bereichert und erlebt, was die Welt zu bieten hat', sagt Gali Arnon, Chief Marketing Officer bei Fiverr. pte/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Arbeit #Job #Studie #Befragung





Newsticker per eMail oder RSS/Feed

Auch interessant!

Vorbereitet auf Energiekrise

Noch nicht einmal jedes dritte deutsche Unternehmen hat einen Notfallplan zur Bewältigung der Energiekris...



Zu Weihnachten lieber nicht erreichbar...

Immer weniger Arbeitnehmer sind bereit, sich über die Weihnachtsferien für ihren Chef digital verfügbar z...



Forum: Ihre Meinung dazu! [AufZack Talk] [Forum] Ins Forum dazu posten... Betreff/Beitrag: