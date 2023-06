Anbieter 21.06.2023

20 Jahre Europäische Wirtschaftszertifikate

Im Juni 2003 wurden in Wien die EBCL Zertifikate der Öffentlichkeit vorgestellt. Damals konnte noch niemand ahnen, dass damit der Startschuss für Europas größte Wirtschaftskompetenz-Initiative in der Erwachsenenbildung erfolgte.

Victor Mihalic, Vorsitzender von EBC*L International in Wien, nennt dazu einige Meilensteine: Mehr als 100.000 Absolvent:innen, darunter SchülerInnen genauso wie Top-ManagerInnen aus 34 Ländern, übersetzt in 15 Sprachen, beim Who's who der Wirtschaft eingesetzt, Europas erfolgreichstes E-Learning-Programm und modernstes Online-Prüfungssystem, Sieger beim Stiftung Warentest und zuletzt noch die Auszeichnung der EU für kompetenzorientierte Bildung durch die Einstufung in den Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR). Das ist kaum zu glauben.'



EBC*L Wirtschaftszertifikate International setzt mit seinen Bildungszertifikaten einen europäischen Standard für praxisorientierte Wirtschafts- und Managementkompetenz. Durch die Einstufung der Zertifikate in den Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR) ist das auch offiziell bestätigt. Über 100.000 AbsolventInnen aus 34 Ländern haben bereits eine EBC*L Ausbildung absolviert. Zur Prüfungsvorbereitung stehen innovative E-Learning-Programme und Trainingskonzepte auf modernstem didaktischen Niveau zur Verfügung.



Der EBC*L ist Bestandteil von Bildungs- und Karriereprogrammen zahlreicher renommierter Unternehmen. Er wird in allen Bildungsbereichen eingesetzt: Hochschulen, Schulen und die Erwachsenenbildung. Damit trägt der EBC*L maßgeblich zum übergeordneten Ziel bei, wirtschaftliche Kompetenz auf eine breite Basis zu stellen.

