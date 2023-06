News 01.06.2023

Mehr Stress bei jungen Mitarbeitern

Fast jeder zweite Arbeitnehmer bis 26, die sogenannte Generation Z, fühlt sich während der Arbeit die meiste Zeit gestresst, wie eine Umfrage von Deloitte zeigt.

Sie fühlen sich, ebenso wie Millennials (30- bis 40-Jährige), erschöpft und es mangelt ihnen an Energie. Viele haben zudem das Gefühl, dass die hohen Lebenshaltungskosten es deutlich schwerer machen, finanziellen Ziele zu erreichen.



An der Umfrage haben 14.483 Angehörige der Generation Z und 8.373 Millennials aus 44 Ländern teilgenommen. Gestresst fühlen sich 46 Prozent der Generation Z und 39 Prozent der Millennials. Mehr als ein Drittel der Generation Z gibt an, bei der Arbeit erschöpft zu sein, oft keine Energie zu haben und sich aufgrund anhaltender negativer Gefühle oder Zynismus geistig von ihrem Job zu distanzieren. 42 Prozent sagen, dass sie Schwierigkeiten haben, ihr Bestes zu geben. Die Antworten der Millennials fallen ungefähr gleich aus.



Die Menschen, die in beiden Generationen am stärksten von Stress und Angst am Arbeitsplatz betroffen sind, gehören dem weiblichen Geschlecht und der LGBT+Gruppe sowie ethnischen Minderheiten und Menschen mit Behinderungen an. Ein Teil des Problems ist die schlechte Work-Life-Balance, heißt es. Flexible Arbeitszeiten hätten zu einer 'Always-on'-Kultur beigetragen, in der rund 70 Prozent der Befragten mindestens einmal pro Woche außerhalb der Arbeitszeit auf geschäftliche E-Mails und Nachrichten antworten.



Offen über psychische Gesundheit zu sprechen, ist an vielen Arbeitsplätzen nach wie vor ein Stigma. Fast ein Drittel der Befragten sagen, dass sie sich nicht wohl dabei fühlen, ihre psychischen Probleme mit ihren Vorgesetzten zu teilen. Und von dem Drittel, das sich aus psychischen Gründen eine Auszeit genommen hat, hat mehr als die Hälfte ihren Arbeitgeber nicht über den wahren Grund für ihre Abwesenheit informiert.

