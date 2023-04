Tipp 04.04.2023



Für Veranstaltungen: Bühnenzeitgeber und Ablaufplaner

Wer eine Konferenz organisiert kennt die Kontrollierbarkeit der Referenten auf der Bühne und deren Verlässlichkeit im Einhalten der Zeit. Werkzeuge helfen, hier nachzubessern.

Der Vortragende ist schon 10 Minuten über seiner Zeit und hört nicht auf, eine Folie nach der anderen aufzurufen? Der nächste Referent wartet neben der Bühne sehnsüchtig auf seinen Auftritt, das Buffet vor dem Saal ist bereits kalt? Und subtile Unterbrechungsversuche versagen genauso wie die Zeitplanung der Zuseher? Spätestens wenn ein Event hybrid abgehalten wird und Publikum wie Referenten nicht mehr alle vor Ort sind, ist der zeitliche Ablauf nicht mehr so einfach zu garantieren.



Doch es gibt Abhilfe, denn man kann mit den passenden Werkzeugen dafür sorgen, dass alle den Blick auf die Zeit haben oder sogar den weiteren Ablauf planen und aktuell einsehen können - selbst der Moderator behält dann Überblick und bei Änderungen auch den Status des kommenden Zeitplans (Rundown, Showflow). Diese Tipps decken daher auch beide Bereiche ab: Die Bühnenuhr als Zeitgeber und die Rundown-Planung für die ganze zeitliche Agenda, die sich interaktiv anpassen und kontrollieren läßt.



Ontime

Ontime Github



Eine kostenlose Software für fast alle Plattformen, die noch dazu open source ist, nennt sich 'ontime'. Sie erlaubt es, gleichzeitig mit Rundowns zu arbeiten (also einen Zeitplan aufzustellen und während dem Event immer aktuell zu halten) als auch einen Stagetimer zu zeigen, der den aktuellen Beitrag mit einer herab zählenden Stopuhr zeigt, dem Referenten also sein 'Ende' signalisiert.



Ontime ist kostenlos zu laden, man kann es also gratis testen und auf gewünschte Funktionen hin prüfen. Softwareentwickler finden den Quellcode auch auf Github und können eigene Änderungen und Erweiterungen dazu programmieren.



Stagetimer



Zumindest kostenlos starten kann man mit Stagetimer.io, der zweiten Lösung. Diese muss nicht installiert werden, sondern funktioniert im Browser im Internet. Gratis ist dieser Stagetimer aber nur am Anfang.



Danach aber ist diese Lösung aus der Cloud speziell bei Events, wo man über Hard- und Software vor Ort nicht bestimmen kann, besonders interessant. Schließlich reicht dem Stagetimer.io schon ein Internetzugang und ein Browser, der Rest kommt aus dem Netz.



shoflo



Die Profi-Lösung mit vielen Modulen ist shoflo - so kostenintensiv wie professionell. Dafür gibt es hier die umfangreichste Lösung, die vielfach auch in großen Produktionen zum Einsatz kommt. Und das geht dann bis hin zu Teleprompter-Modulen oder einem Streaming-Studio, das den Rundown integriert.

Foto: doomu/Adobe Stock

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Event #Tagung #Planung #Agenda #Ablauf #Zeit #Uhr #Stoppuhr







Auch interessant!

Wann ist ein Event hybrid oder virtuell?

Selbst unter Dienstleistern werden die Begriffe eher willkürlich verwendet. Wir versuchen uns hier also a...



Zeitgeber: Uhr für Vortragende

Ein simpler Countdown für Vortragende kann helfen, eine Präsentation zeitgerecht enden zu lassen. Doch ei...



Was ist ein Hybrid-Event?

Virtuelle Events haben wir in der Pandemie gelernt. Nun kann man sich langsam wieder treffen, doch die Te...



Events, Konferenzen und Seminare: online oder hybrid?

Corona macht Veranstaltungen aller Art mit Menschen schwieriger - selbst, wenn sie erlaubt sind, ist eine...



Thema und Inhalt der Pressekonferenz

In Vorbereitung und Planung von Titel, Thema und konkretem Inhalt der Pressekonferenz gibt es einige Rats...