Daten & Fakten 28.12.2022

Home-Office macht Frauen glücklich

In Australien sind Frauen, die zu Hause arbeiten können, darüber glücklicher als Männer. Das zeigt die jährliche 'HILDA'-Umfrage, geleitet von Mark Wooden von der University of Melbourne.

Danach erweisen sich diejenigen, die zwei Tage am Arbeitsplatz und drei Tage zu Hause arbeiten am zufriedensten mit ihrer Arbeitssituation. Bei Müttern, die auf das zwei-/dreitägige Arrangement umstellten, steig die durchschnittliche Arbeitszufriedenheit um 0,9 Punkte auf der Skala von null bis 10, was einer Verbesserung von zwölf Prozent entspricht.



Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass der Hauptvorteil des Home-Office darin gesehen wird, Beruf und Familie besser miteinander vereinbaren zu können, was für Männer weniger wichtig ist als für Frauen, die 'weiterhin den Großteil der häuslichen Arbeiten schultern', wie es heißt.



Verbesserte Möglichkeiten, von zu Hause aus zu arbeiten, sollten daher zu einer stärkeren Beteiligung von Müttern an bezahlter Arbeit führen. Aber es gibt ein Problem. Arbeitnehmer, die sichtbar an einem Arbeitsplatz anwesend sind, werden eher befördert als diejenigen, die für Kollegen und Vorgesetzte unsichtbar zu Hause arbeiten, meinen die Experten.



Diejenigen, die ihre Arbeitszeit zu Hause verlängert haben, wurden gefragt, ob ihre Fähigkeit, ihre Arbeit zu erledigen, 'viel besser', 'etwas besser', 'ungefähr gleich', 'etwas schlechter' oder 'viel schlechter' geworden sei. Der Anteil derjenigen, die negative Auswirkungen auf ihre Arbeitsfähigkeit berichten (42 Prozent), überwiegt den Anteil der Arbeitnehmer, die positive Auswirkungen berichten (24 Prozent), bei weitem.



Allerdings kann die Arbeit von zu Hause aus den Arbeitnehmern eine bessere Kontrolle über ihre Zeit geben, was es einfacher macht, Arbeit und private Verpflichtungen in Einklang zu bringen. Und Heimarbeiter berichten oft von weniger Besprechungen und Unterbrechungen, was bedeutet, dass die Arbeit zu Hause weniger stressig und effektiver sein kann. Auf der anderen Seite kann das Home-Office die Grenzen zwischen Arbeit und Nicht-Arbeitszeit verwischen. Oft verschiebt sich die Arbeitszeit auch hin zu Zeiten, in denen diejenigen, die im Büro arbeiten, längst frei haben.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Studie #Arbeit #Home #Office #Frauen #Glück







Auch interessant!

Steuer: Änderungen 2023

In Österreich wird auch 2023 wieder angepasst, auch bei den Steuern. Hier sind die wesentlichen Informati...



Vorbereitet auf Energiekrise

Noch nicht einmal jedes dritte deutsche Unternehmen hat einen Notfallplan zur Bewältigung der Energiekris...



Misstrauen gegen hybride Arbeitswelt

Vier von fünf Führungskräften in Deutschland fällt es schwer, bei hybriden Arbeitsmodellen auf die Produk...



Einkauf am Stadtrand: Donut Effekt

Die Corona-Pandemie hat den Konsum mit andauernder Wirkung vom Zentrum an den Stadtrand verlagert, wie ei...



Infrastruktur einer virtualisierten Arbeitswelt

Sehen wir der Realität ins Auge: Corona hat uns an den Homeworking-Arbeitsplatz gewöhnt und die Energiekr...



CO2 durch Home-Office

Das insbesondere zur Zeit der Corona-Lockdowns populär gewordene Home-Office könnte die CO2-Emissionen la...