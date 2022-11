Daten & Fakten 17.11.2022

Tägliche Podcasts

18 Prozent der US-Bevölkerung ab 13 Jahren, fast jeder fünfte US-Bürger, konsumiert mindestens einen Podcast pro Tag, wie die regelmäßige Erhebung 'Share of ear' von Edison Research zeigt.

Dies entspricht einem klaren Aufwärtstrend, der im dritten Quartal 2022 einen neuen Rekord-Höchststand seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2014 erreicht hat.



'Menschen in einem gewissen Alter - sagen wir Millennials oder älter – werden sich vielleicht noch zurückerinnern als sie jünger waren und immer, wenn sie von der Schule heimgekommen sind, als fixes Ritual die TV-Show 'Der Preis ist heiß' angeschaut haben', heißt es im Unternehmensblog von Edison Research. Genauso ähnlich sei das heutzutage mit Podcasts, die sich bei vielen Personen als fester Bestandteil des Alltags etabliert hätten.



Um diese Aussage zu untermauern, verweist das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen auf seine Erhebung, die seit 2014 untersucht, wie Audioinhalte in den USA konsumiert werden. Die neuesten Daten aus dem dritten Quartal dieses Jahres zeigen, dass Postcasts mittlerweile in der Altersgruppe 13 plus schon auf 24 Prozent Marktanteil kommen. 'Nicht nur die Zeit hat zugenommen, die Leute mit Podcasts verbringen. Es sind auch deutlich mehr Menschen, die Podcasts konsumieren', heißt es.



Bei genauerem Blick auf das Datenmaterial der vergangenen Jahre wird schnell deutlich, dass das Podcast-Segment einem klaren Aufwärtstrend folgt. So waren es 2014 noch sehr bescheidene fünf Prozent der Personen im Alter von 13 Jahren oder mehr, die in den USA Podcasts nutzten. Mit dem aktuellen dritten Quartal dieses Jahres, in dem bereits 18 Prozent in dieser Altersgruppe täglich Podcasts hören, hat sich ihre Reichweite also mehr als verdreifacht.



'Was die Reichweite von Podcasts betrifft, hat es von Quartal zu Quartal durchaus einige Fluktuationen gegeben - vor allem am Beginn und Ende von Quarantänerestriktionen. Unsere Vergleichsgrafik zeigt aber einen kontinuierlichen Zuwachs bei der Reichweite, der die Podcast-Community freuen und ermutigen wird', betont Edison Research.

