News 09.11.2022

Kompetenz statt Gender

Die Zahl der Frauen, die einen Job bekommen, steigt um 65 Prozent, wenn 'kompetenzbasierte' Einstellungsbedingungen gelten und nicht der oft übliche lebenslauforientierte Ansatz verwendet wird.

Das zeigt eine Untersuchung des Rekrutierungsexperten Applied auf Basis von mehr als 48.000 Bewerbungen für Graduiertenprogramme in Großbritannien. So wurde die Geschlechterverteilung von 48.867 Bewerbern in elf Branchen zwischen Mai 2017 und Mai 2022 untersucht.



Laut der Analyse waren 66 Prozent der Kandidaten, die erfolgreich für Graduiertenprogramme eingestellt wurden, nach einem kompetenzbasierten Rekrutierungsprozess weiblich. Dies bedeutet eine Steigerung um 65 Prozent gegenüber den neuesten nationalen Zahlen. In der Regel machen Frauen nur 40 Prozent der Absolventenprogramme aus. 29 Prozent der erfolgreichen Bewerber in dieser Studie waren männlich, während vier Prozent es ablehnten, ihr Geschlecht offenzulegen, und ein Prozent als nicht-binär (weder Mann noch Frau) identifiziert wurde.



Im Rahmen der Studie hat Applied die Geschlechterverteilung erfolgreicher Bewerber für Graduiertenprogramme in den Bereichen Rechnungswesen, Finanzen und Beratung erhoben und festgestellt, dass 51 Prozent der erfolgreich eingestellten Personen weiblich waren und einem kompetenzbasierten Rekrutierungsprozess unterzogen worden waren. Dies entspricht einem Anstieg von 19 Prozent gegenüber den Branchenzahlen.



'Graduiertenprogramme bieten jungen Menschen hervorragende Möglichkeiten, ihre Karriere zu starten. Es muss mehr getan werden, um die historische Unterrepräsentation von Frauen in Graduiertenprogrammen im Vereinigten Königreich anzugehen und Frauen zu befähigen, ihren rechtmäßigen Platz in diesen Programmen einzunehmen', so Applied-CEO Khyati Sundaram.



In einer Zeit, in der 99 Prozent der Personalvermittler von Hochschulabsolventen der Meinung sind, dass sie mehr tun müssen, um die Vielfalt ihrer Mitarbeiter zu erhöhen, sei es an der Zeit, dass Arbeitgeber Prozesse einsetzen, die wirklich funktionieren. 'Wenn Absolventen in diesem Herbst in die Arbeitswelt eintreten, möchten wir, dass jeder Einzelne weiß, dass seine Fähigkeiten das Einzige sind, was zählt. Arbeitsplätze werden durch Vielfalt in allen Formen bereichert', so Sundaram.

pte/red

#Gleichstellung #Arbeit #Wirtschaft #Bewerbung #Kompetenz







