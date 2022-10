News 26.10.2022

Professoren verlangen neues Uni-Budget

Die aktuell zugestandene Inflationsanpassung für die Universitäten mit gesamt 500 Mio. Euro an zusätzlichen Aufwendungen für die Jahre 2022 bis 2024 liegt deutlich niedriger als in anderen Bereichen.

Der Verband der Professorinnen und Professoren der österreichischen Universitäten (UPV) schlägt daher gemeinsam mit der Österreichischen Universitätenkonferenz (uniko) eine Nachverhandlung des Universtitätsbudgets vor.



Besonders kritisch sieht der Verband, dass sich die Einsparungsmaßnahmen unmittelbar und besonders hart auf die Gruppe des wissenschaftlichen Nachwuchses auswirken. 'Junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler leisten einen wertvollen, unverzichtbaren Beitrag zur universitären Forschung und Lehre. Sie tragen maßgeblich zum Funktionieren der Universitäten bei und sind Garant für Innovationen, die Österreich auch künftig brauchen wird', betont UPV-Vorsitzender Bernhard Keppler.



Durch geplante und bereits beschlossene Ausschreibungssperren sei die Weiterbeschäftigung dieser jungen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die in aller Regel mit befristeten Verträgen angestellt sind, gravierend gefährdet, sagt Keppler. So hätte bereits die letzte Novellierung des § 109 UG 2002 universitäre Karrierewege für diese Gruppe erschwert. 'Denn jede zusätzliche Unsicherheit der Anstellungsverhältnisse verringert die Attraktivität einer universitären Laufbahn in Österreich weiter. Erfolge wie zuletzt der Nobelpreis für Physik für Anton Zeilinger oder die Verbesserung österreichischer Universitäten im 'Times Higher Education'-Ranking 2022/23 werden künftig nicht mehr möglich sein, wenn talentierte junge Forschende an österreichischen Universitäten für sich keine Zukunftschancen sehen', warnt Keppler.

