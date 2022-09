Anbieter 07.09.2022

Xing ohne Gruppen und Events

Nachdem im August bekannt wurde, dass Xing seine Community-Funktionen und die lästige Event-Funktion mit Jahresende einstellt, müssten Nutzer umschwenken.

Naheliegend ist es dabei, nach der Umorientierung von Xing hin zu einem Job-Portal auf jenes erfolgreichere Social Network zu wechseln, dass diesen Schwenk erzwungen hat. Linkedin bietet Foren und auch Eventmarketing und kann einspringen, die Community auf Xing dürfte auch dort vorhanden sein also als Reichweite und Nutzer weiter zur Verfügung stehen.



Eine andere Option könnte der Wechsel in ein allgemeines Social Network sein, wenn der Business-Bezug nicht ganz so wichtig ist. Die Menschen in Xing haben etwa vielfach auch einen Facebook-Account und können dort gleichartige Funktionen klarerweise auch im Unternehmensbezug einsetzen. Zusätzlich kann man Menschen auch 'privat' auf Facebook erreichen.



Und dann gibt es noch zwei Möglichkeiten, die größere Schritte erfordern. Der Aufbau einer eigenen Plattform (etwa über Plugins auf der eigenen Website) ist sicher der mutigste, bringt aber die Chance, nicht mehr abhängig von anderen zu sein. Ob man eine Community noch an eine neue Website binden zu können, steht aber in den Sternen - die Argumente müssen da schon enorm gut sein. Eine Zwischenlösung könnte auch noch die Nutzung eines allgemeinen Systems für Foren (Social Networks oder Forensysteme gibt es ja viele...) oder Events (von der Buchungsplattform bis zur Hybrid-Anbieter-Dienstleistung ist auch hier viel möglich) sein - für die Bewerbung muss man dann aber selbst mehr Aufwand einplanen.



Auf jeden Fall sollte man jetzt handeln, denn im Wechsel-Tumult können die Menschen dann gegen Jahresende hin den Überblick in Xing verlieren - und da kommen die letzten sicher unter die Räder. Insbesondere wird Xing den Bereich nicht mehr forcieren, wenn er jetzt schon dem Untergang nahe ist. Der systemimmanente Vorteil der Nutzung der Plattform als Träger ist damit weg, ein schneller Wechsel daher durchaus gerechtfertigt. Sich jetzt neu auszurichten gibt auch noch ausreichend zeitliches Potential für Nachschärfung oder Änderungen.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Social Media #Xing #Linkedin #Facebook #Events #Foren







Auch interessant!

LGBTQ und Social Media

Soziale Medien sind unsichere, diskriminierende Orte für Nutzer aus der LGBTQ-Gemeinschaft. Das belegt de...



Meta gegen Doxxing

Das unabhängige US-Aufsichtsgremium Oversight Board hat Meta dazu aufgefordert, seine Community-Regeln be...



Xing im neuen Design online

Heute hat das deutsche Business-Social-Network seinen Relaunch wie geplant vollzogen. Man orientiert sich...