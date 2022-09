Daten & Fakten 31.08.2022

VR in der Weiterbildung

Jedes fünfte Unternehmen nutzt zumindest einzelne Anwendungen für Virtual Reality (VR) und 16 Prozent für Augmented Reality (AR). Weitere 30 Prozent planen oder diskutieren den VR-Einsatz, 27 Prozent die AR-Nutzung.

Vor allem der Weiterbildungsbereich spielt hierbei eine dominante Rolle. Das ist das Ergebnis einer Befragung von 604 Unternehmen ab 20 Beschäftigten im Auftrag des Digitalverbands BITKOM für Deutschland.



'Auch wenn sich VR und AR auf dem Massenmarkt noch nicht durchgesetzt haben, gibt es für Unternehmen schon seit vielen Jahren spezialisierte Anwendungen. Dabei geht es zum Beispiel um die Simulation von gefährlichen Situationen im Unternehmen mithilfe von VR oder das Einblenden von Wartungsanleitungen mit AR-Brillen direkt an einer Maschine', sagt BITKOM-AR/VR-Experte Sebastian Klöß.



Laut der Umfrage nutzen Unternehmen, die bereits VR-Lösungen einsetzen, diese vor allem für Schulungen der Beschäftigten (76 Prozent) oder bei Konstruktion und Planung (59 Prozent). Jeder zweiter Betrieb setzt VR für die Kollaboration ein, also zum Beispiel für eine bessere Zusammenarbeit von Teams an verschiedenen Standorten. 29 Prozent greifen auf VR für Marketing-Maßnahmen und auf Messen zurück, nur jedes zehnte Unternehmen im Verkauf, etwa um Produkte anschaulich zu machen.



Bei AR-Anwendungen liegen im Einsatz aktuell ebenfalls Schulungen zur Aus- und Weiterbildung an der Spitze (57 Prozent), gefolgt von Kollaboration (51 Prozent), Konstruktion und Planung (49 Prozent) sowie Marketing und Messe-Auftritten (35 Prozent). In jedem vierten Betrieb, der AR nutzt, werden Anwendungen zur Fernwartung verwendet, 14 Prozent setzen AR für Schritt-für-Schritt-Anleitungen ein. Neun Prozent greifen auf AR im Verkauf zurück, zwei Prozent zur Orientierungshilfe oder Navigation.

