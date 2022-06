News 09.06.2022

Daten gegen Geld

Junge Erwachsene sind eher bereit, biometrische Infos zu teilen als Details von ihren Social-Media-Konten, wie eine Befragung von 200 Studenten der Cornell University im Auftrag der Bezahlplattform FreedomPay zeigt.

Das von den Studenten wahrgenommene Datenschutzniveau einer Bank oder eines Einzelhändlers hat demnach einen erheblichen Einfluss auf die Bereitschaft, mit Dritten persönliche Daten zu teilen. Auch Belohnungen haben einen Einfluss.



Die Bereitschaft, Name, E-Mail-Adresse, Alter, Geburtsdatum und Telefonnummer preiszugeben, war am höchsten. Zurückhaltender reagierten die Befragten bei der Herausgabe ihrer Vorlieben beim Einkaufen, biometrischen Daten, Einkommen und Social-Media-Konten. Am zugeknöpftesten waren sie bei Fragen nach ihrer Krankheitsgeschichte und den GPS-Daten. In der Umfrage wurde auch ermittelt, ob Belohnungen die Studenten dazu bringen, Daten bereitwilliger preiszugeben, vor allem in der mittleren Kategorie.



15 Dollar hatten allerdings nur begrenzte Auswirkungen auf die Bereitschaft der Befragten, sensible Datenschutz-Details offenzulegen. Auf der anderen Seite des Spektrums scheint eine monetäre Belohnung auch einen minimalen Einfluss auf die Preisgabe von weniger sensiblen Daten zu haben. In Prozentzahlen ausgedrückt, stieg die Bereitschaft der Befragten, wenig sensible Daten preiszugeben, um elf Prozent an, wenn eine Belohnung von 15 Dollar winkte. 27 Prozent würden bei einer solchen Honorierung mehr Daten preisgeben, die schon sensibler sind und 24 Prozent würden gegen Bezahlung auch sehr sensible Daten übermitteln.



Beim Thema Belohnungen ziehen 69 Prozent Preisnachlässe vor, 31 Prozent Treuepunkte. Letztere ließen sich am ehesten überzeugen, wenn die Punkte gegen Essen und Trinken eingetauscht werden können. 'Die Umfrage hat gezeigt, dass Einzelhändler klare Möglichkeiten haben, Verbraucher mit der richtigen Mischung von Werbeaktionen zu erreichen', so Liesl Smith, Senior Vice President Marketing & Sales Enablement bei FreedomPay. Andererseits seien sie durchaus datenschutzorientiert und hätten klare Prioritäten, welche Daten zu schützen sind.

