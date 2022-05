News 26.04.2022

Selbstbestimmung statt Führung

Mehr Selbstbestimmung statt ausgeprägte Kontrolle für die Menschen - vor allem im dritten Pandemie-Jahr.

Zu dem Schluss kommen Forscher der University of Sydney auf Basis einer Auswertung von 139 Fremduntersuchungen zu den Auswirkungen von Autonomiegewährung und verstärkter Kontrolle.



Laut James Donald, Experte für positive Psychologie am Arbeitsplatz, sollten Manager den Teams dabei helfen, ihre interne Motivation zu finden und ihnen dann viel Freiheit zu geben, ihre Aufgaben zu bewältigen. Eltern und Lehrern rät Donald, Kindern zu helfen, ihre innere Motivation zu finden, und ihnen dann innerhalb sicherer Rahmenbedingungen die Freiheit zu gewähren, Verantwortung zu übernehmen, sodass sie ihre Aufgaben bewältigen können.



'Wir haben festgestellt, dass die Gewährung von Wahlmöglichkeiten bei der Erledigung von Aufgaben und aussagekräftige Feedbacks dazu führen, dass Menschen kollegialer handeln', unterstreicht Donald. Zuckerbrot- und Peitsche-Strategien des Managements führten demnach erher dazu, dass Menschen weniger wahrscheinlich kooperierten oder anderen halfen. Das wecke Aggressionen und könne sogar zu Mobbing führen.



'Wenn Sie eine Hochleistungskultur aufbauen und aufrechterhalten wollen, müssen Sie sich vom Krisenmanagement entfernen und aktiv in die intrinsische Motivation Ihrer Mitarbeiter investieren', empfiehlt Donald. Und weiter: 'Der Aufbau eines klaren Zielbewusstseins und einer Kultur der psychologischen Sicherheit sind wichtige Bausteine, wenn Sie nachhaltig Erfolg haben wollen.' Co-Autorin Emma Bradshaw von der Australian Catholic University, Expertin für Wohlbefinden und Motivation, ergänzt: 'Wer kooperative Team-Mitglieder haben will, muss dafür sorgen, dass sie motiviert sind.'

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Forschung #Führung #Management #Motivation #Studie







Auch interessant!

Mitarbeiter bleiben lieber zuhause

Gut jeder zweite Arbeitnehmer empfindet bei dem Gedanken, wieder ständig aus dem Büro heraus zu arbeiten,...



Extrovertierte nerven mehr

Extrovertierte gelten als geeignet für Führungsaufgaben. Doch in einem Punkt gibt es ein Zuviel des Guten...



Management und Motivation

Es ist für Vorgesetzte praktisch unmöglich, am Arbeitsplatz sinnstiftend zu wirken - aber sie können Unte...



Gesprächskultur und Kommunikation

Viele Gespräche sind oft erschreckend unproduktiv. Dies liegt weniger an den beteiligten Personen selbst,...