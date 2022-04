Branche 11.04.2022

Mitgliederbereich für Online-Coachings oder klassische Wege als Trainer?

Wer Schulungen anbietet und dabei Geld verdienen möchte, hat eigentlich nur wenige Optionen. Wohin geht dabei die Reise?

Eigene Webinare veranstalten und dafür Geld verlangen: Das Seminargeschäft im Internet hat hier verschiedene Varianten entwickelt, die durchaus funktionieren können.



Kostenlose Webinare mit Follow-Up-Geschäft und persönlichen Workshops

Bezahlte Beiträge bei Konferenzen und Schulungsanbietern, d.h. die Finanzierung über Mittler

Bezahlte Webinare über Plattformen, die das Marketing übernehmen (Webinar-Systeme wie udemy...)

Bezahlte Webinare über 'eigene' Netzwerke, aber fremde Plattformen (Social Media-Webinare, die Zahlungsioptionen bieten - Youtube für größere User, Linkedin...)

Bezahlte Webinare über eigene Plattformen (Abo oder Zahlsystem auf der eigenen Website, etwa coachy)



Die große Frage ist hier immer die Möglichkeit des eigenen Marketings, denn sobald man selbst als Anbieter auftreten kann und Reichweite für das eigene Produkt aufbauen kann, ist ein Angebot besonders lukrativ. Ist das nicht gegeben oder machbar, dann helfen andere Plattformen - sei es spezialisierte Angebote im Internet (etwa Linkedin Learning) oder klassische Offline-Angebote wie Konferenzanbieter und Seminarveranstalter.



Nicht zuletzt hat sich aber auch die indirekte Finanzierung etabliert, die das Risiko beim Kunden nimmt (der vorab schon einen persönlichen Kontakt hat und Know-How und die 'Chemie' einschätzen kann), gleichzeitig aber einen 'Lead' ohne große Hürden bieten kann: Man veranstaltet kostenlose Webinare und geht so in Vorleistung, kann sich aber dort bereits von der besten Seite zeigen, Reputation aufbauen und Kundendaten sammeln. Ein Folgeverkauf aufbauender Produkte ist dann um so leichter. Das Modell, allgemeine Webinare als Einstieg zu bieten und dann maßgeschneiderte persönliche Dienstleistungen nachzuschieben ist weit verbreitet.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Seminare #Webinare #Trainer #Marketing







Auch interessant!

Virtuelles Sendestudio für Livestreams

Remote-Produktionen können nicht nur effizienter und pandemiefreundlicher sein, sondern durchaus auch son...



Remote Streaming-Produktion mit Streamyard und hopin

Seit hopin den Streaming-Verteiler Streamyard übernommen und integriert hat, ist das professionelle Strea...



Onlineseminare in der Cloud anbieten

Wer Webinare selbst anbieten möchte, ist in der Regel auf teure Server-Software angewiesen oder muss sich...



Ein Seminar als Webinar anbieten

Wenn Sie Seminare veranstalten, haben Sie Folien und Handouts genauso bei der Hand wie den roten Faden un...



Webinare anbieten - Onlineseminare live gestalten

Eine Herausforderung im Training sind Seminare, die man virtuell durchführt. Doch insbesondere in der Akq...