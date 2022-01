Anbieter 21.01.2022

Neue TU in Linz

Ab 2023 wird der Studienbetrieb aufgenommen, ein Jahr später geht die neue technische Universität in Oberösterreich in den Vollbetrieb.

Die neue TU Linz wird am Standort der Johannes Kepler-Universität im Mühlviertel geführt und soll bis zu 5000 Studenten aufnehmen können. Diese werden in drei Semestern in die Digitalisierung eingeführt, danach geht es weiter in die Bachelor-Spezialisierung zu Creativity, Systems, Entrepreneurship, oder Engineering.



Die TU Linz soll dabei nahe an der Wirtschaft sein und betont die im Ministerium wichtigen Buzzwords 'Internationales', 'Diversität' und 'Frauen'. Sie geht noch auf eine Initiative der türkisen ÖVP zurück, wo 'Digitalisierung' ein ebensolch wichtiges Wort im politischen Bullshit-Bingo war. Insofern muss sich das Projekt in der Praxis erst bewähren und von diesen Worthülsen ausgehend ein echtes tragfähiges Fundament schaffen.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Universität #Linz #Digitalisierung







Auch interessant!

Pädagogenbildung erneuert

'Für die Ausbildung der Pädagogen schlägt die Stunde der Wahrheit. Die Politik muss jetzt klar Stellung b...



IVM Studie zu technischen Berufen

Die jüngste Studie von IVM zu den Erwartungen an technische Berufe ist online verfügbar. Dabei geht es um...



Studie: technische Ausbildungen in Österreich

Die von IVM in Auftrag gegebene Studie von Uniforce ist aufgrund des regen Interesses nun vollständig onl...



15. WirtschaftsTrainerInnen Kongress in Linz

Unter dem Motto 'Wandel – Prozess und Aktion' veranstaltet die Experts Group Customers’ Certi...