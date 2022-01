News 04.01.2022

Das perfekte digitale Klassenzimmer

Zoom hat mit Rooms die Infrastruktur geschaffen, um Seminarräume virtuell gestalten zu können. Die Harvard University hat das umfassend umgesetzt und ein Referenzbeispiel geschaffen.





Die Dokumentation, was die Harvard Universität aus welchem Grund gemacht hat und die Stufen der Umsetzung (von einem reinen Zoom-Meeting im Büro hin zu einem Seminarraum für virtuelle Veranstaltungen) wurde umfangreich ins Internet gestellt.



cs50 Dokumentation



Es ist schon spannend, wie interaktiv der Referent hier mit den Teilnehmern umgehen kann und welche Freiheiten er dabei hat, obwohl die Besucher der Seminare gar nicht vor Ort sind. Schön zu sehen, dass das auch gut genutzt wird. Ein garantierter Blick in die Kamera, ein interaktiver Zugang zu einzelnen Teilnehmern und der Chat immer in Reichweite ist dabei genauso wichtig wie der Einsatz 'realer' Methoden. Ein Whiteboard ist dabei genauso wichtig wie der Kamerablickwinkel, das Licht und die technischen Spielereien im Hintergrund.



Interessante Einblicke in in der Praxis nicht funktionierende Teile (etwa 'Break Out Rooms') können Hinweise liefern, wo man bei eigenen Projekten gar nicht erst anzusetzen braucht. Die Referenzimplementation weist jedenfalls dort hin, wo die Zukunft sein könnte.

