Videoproduktion lokal oder remote?

Ein Webinar oder eine Konferenz, die gestreamt werden soll, braucht eine entsprechende Produktion, Regie, Technik und mehr. Ob diese lokal vor Ort sein muss, ist aber unterschiedlich - und das macht sich auch in den Kosten bemerkbar.

Veranstaltungen im Internet gibt es in großer Bandbreite. Die alten, klassischen nur vor Ort zu besuchenden Events und Bildungstermine werden auch nach der Pandemie nicht mehr zurückkommen, Besucher sind schließlich die Flexibilität von Internet-Nutzung, die zeitliche und räumliche Hürden nimmt, gewohnt und werden nur noch für Networking-Elemente überhaupt wieder zu bewegen sein. Es gilt also, den Online-Teil auch für die Zukunft zu planen. Das bringt auch die Frage der effizienten und kostengünstigen Produktion mit, die bei weiterhin hoher Qualität eine schnellere und preiswertere Umsetzung möglich macht.



Die alte Methode, ein klassisches Event mit Anwesenheit von Referenten und Teilnehmern zusätzlich online zu streamen, wird genauso obsolet werden wie die von hybrid-Events, wo eine gemischte Nutzung online und vor Ort gegeben ist. Der Ort muss schließlich gemietet werden, eine gemischte Ausspielung ist immer auch mit Nachteilen bei den Möglichkeiten verbunden - das heißt, man hat nur die Schnittmenge an didaktischen und präsentatorischen Möglichkeiten, das schlechteste beider Welten im schlimmsten Fall. Die Zukunft wird also reinen Online-Events gelten, wobei eventuelle zusätzliche reale Treffen 'on top' für Möglichkeiten des Networkings und Socializings dazu geben. Und spätestens dann stellt sich die Frage, wo man solche Events produziert.



Eine lokale Produktion des Streams, also das Aufnehmen, Schneiden und Streamen, hat natürlich Vorteile: Bei kontrollierbarer Corporate Identity, der Moderation und Regie im gleichen Raum und vielleicht vor Ort nutzbarer Infrastruktur ist allerdings die Technik zum Streamen mitzubringen, Manpower zu transportieren und Auf- und Abbauzeit einzuplanen. Genau da fallen überall Kosten an, die eine Remoteproduktion verhindern kann.





Selbst eine große Konferenz muss heute nicht mehr an einen Ort gebunden sein. Foto: maxcam/Adobe Stock



Dort wiederum ist allerdings sicherzustellen, dass die Qualität nicht leidet. Sitzt das Streaming in der Cloud hat man zwar weniger Flaschenhälse für das Internet, dafür aber weniger Kontrolle über Kameras, Mikrofone und andere Elemente, die das Ergebnis ausmachen. Hier helfen nur strikte Richtlinien für alle Beteiligte und potentiell auch zugesendete Technik zu Moderatoren und Referenten, damit deren Auftritt eine kontrollierbare Qualität haben. Sicherstellen muss man auch die Kommunikation untereinander, alleine schon ein Hinweis zu einer ablaufenden Zeit im Internet kann ungesehen verhallen, wenn keine Vorkehrungen getroffen wurden.



Konferenz-Streaming aus der Cloud Remote-Produktionen für Tagungen und Seminare beläßt alle Stellen 'im Internet', also nicht an einem definierten Ort. Jeder wählt sich auf einen Server ein, sendet sein Bild (Moderatoren, Vortragende), arbeitet dort mit dem Inhalt (Regie, Produktion) oder konsumiert diesen dort (Teilnehmer). Der Veranstaltungsort ist in solchen Onlinekonferenzen also das Internet virtuell, es gibt keine gemeinsame Location mehr. Durch eine zentrale Produktion wird - obwohl im Web - ein einheitlicher Auftritt mit kontrollierbarer Qualität geschaffen, der sich nicht gegenüber einem realen Ort zur Umsetzung verstecken muss.



Schafft man all diese Voraussetzungen, ist ein Streaming komplett remote organisierbar und viele Konferenzen und Webinare werden schon ohne jeglichen 'realen' Ort des Veranstalters umgesetzt und trotzdem ein großer Auftritt gewahrt. Das ist höchst kosteneffizient und deshalb selbst für kleinere Formate durchaus wirtschaftlich machbar. Was es braucht ist ein Umsetzer, der sich sowohl auf die Produktion und Streaming 'remote' versteht, die Konferenzplattform einsetzen oder beisteuern kann und mit Teilnehmern wie Referenten persönlich umgehen kann. So entstehen remote produzierte Veranstaltungen, die mit wenig Kosten wertvolle Treffpunkte aller Art realisieren lassen!





Selbst die Regie für den Stream kommt aus der Cloud, d.h. zugearbeitet aus dem Internet. Foto: cat027/Adobe Stock



Corona hat uns hybride und Onlineveranstaltungen gebracht. Der nächste Schritt sind Veranstaltungen aus der Cloud, die die Digitalisierung auf dei nächste Stufe heben und den Handlungsspielraum schaffen, auch reale Treffen zusätzlich zu diesen inhaltlichen Events wieder möglich zu machen - die haben dann aber nur noch den sozialen Sinn, nicht mehr den inhaltichen.

