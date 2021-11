News 03.11.2021

Frist und Ergebnis

Deadlines helfen dabei, Dinge zu erledigen. Unterschiedliche Längen dieser Fristen haben laut einer Studie des MGSM Experimental Economics Laboratory an der Macquarie Business School aber verschiedene Auswirkungen.

Die Verlängerung eines Abgabetermins gibt einer Person mehr Zeit, eine Aufgabe zu erledigen. Das bedeutet aber auch, dass die Arbeit auf später aufgeschoben und möglicherweise vergessen wird.



Laut der in 'Economic Inquiry' veröffentlichten Ergebnisse reagieren Personen häufig rasch, wenn es keine Deadline gibt oder sie eine Woche beträgt. Steht eine Frist von einem Monat zur Verfügung, scheint das den Menschen die Erlaubnis zu geben, die Aufgabe auf die lange Bank zu schieben. Für die Studie wurden zugeschickte Umfragen verwendet. Die meisten Umfragen wurden ausgefüllt, wenn keine Frist angegeben war.



Die Forscher merken an, dass Deadlines von einem Monat oder mehr bei unaufmerksamen Menschen dazu führen, dass diese dann einfach vergessen, die Aufgabe zu erledigen. Diese Forschungsergebnisse haben wichtige Implikationen für die Maximierung der Antwortquoten aber auch für wohltätige Spenden. Laut Co-Autor Maros Servátka können entsprechend ausgewählte Fristen die Dringlichkeit und Wichtigkeit der Aufgabe signalisieren. Das wiederum erhöhe die Wahrscheinlichkeit ihrer Erledigung, da Menschen Dinge gern eher früher erledigen. 'Das ist vor allem dann wichtig, wenn es keine natürlichen Erinnerungen gibt. Schieben Menschen einmal eine Aufgabe auf, könnten sie diese auch vergessen', so Servátka.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Führung #Motivation







Auch interessant!

Konferenzen und Schulungen virtuell und hybrid anbieten

Kongresse, Tagungen und Schulungen haben sich stark gewandelt. Das Know-How, das con.ect Eventmanagement ...



Mitarbeiter bleiben lieber zuhause

Gut jeder zweite Arbeitnehmer empfindet bei dem Gedanken, wieder ständig aus dem Büro heraus zu arbeiten,...



Management und Motivation

Es ist für Vorgesetzte praktisch unmöglich, am Arbeitsplatz sinnstiftend zu wirken - aber sie können Unte...



Lob für Mitarbeiter

Nur alle 75 Tage erhalten Beschäftigte in österreichischen und deutschen Unternehmen Anerkennung für ihre...



Führungs-Fabel

Mit einer Fach-Fabel bzw. einem Business-Roman zeigt Christian Zipfel in 'Jour fixe um 6' (Wiley) den Bed...