Tipp 26.10.2021

Zeitgeber: Uhr für Vortragende

Ein simpler Countdown für Vortragende kann helfen, eine Präsentation zeitgerecht enden zu lassen. Doch ein Stagetimer kann noch mehr.

Das grundsätzlich kostenlose Browserwerkzeug 'Stagetimer.io' ist einfach und effizient. Man errichtet einen 'Raum', richtet einen Timer für eine Präsentation ein (bestehend aus Zeit für den Vortrag, einer Pufferzeit für Überzug sowie einer End-Zeit zum Abschluss) und erhält einen Timer, der im Browser herunter zählt, die Überzeit anzeigt und zum Ende 'zwingt'. Und das sowohl dort, wo man ihn anlegt, als auch auf einem weiteren Gerät, das per Link zugeschaltet sein kann. Der Vortragende kann beispielsweise mit seinem Smartphone auf die Website gehen und sich den Timer jederzeit anzeigen lassen.



Stagetimer.io



Zusätzlich kann der Regisseur einer Veranstaltung auch Nachrichten zu dem Timer-Endgerät schicken, was besonders praktisch ist. Wenn bei einer Konferenz oder Aufzeichnung ein Hinweis an den Vortragenden erforderlich ist, bekommt er die Nachricht direkt an seinem Zeitgeber angezeigt.



All das ist wie angekündigt bei obigem Link kostenlos zu machen, neben der Gratis-Version gibt es auch noch eine Pro-Lizenz für einige Euro im Monat, bei der man mehrere Räume und Timer gleichzeitig einrichten kann. Ohne Zahlung ist man auf drei limitiert.

