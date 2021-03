Tipp 25.03.2021

Livestream oder Webinar planen

Um welche Uhrzeit setzt man am besten ein internationales Webinar live an? Eine Onlinekonferenz über mehrer Kontinente könnte zur Herausforderung werden.

Mit unserem Linktipp allerdings kann man einen Zeitpunkt wählen, der in den gewünschten Zeitzonen günstig ist.



Every Time Zone



Die eigene Zeit eingestellt, die gewünschten Regionen eingeblendet und schon kann man per Schieberegler herausfinden, welche Zeit für alle beteiligten Personen oder Zielgruppen passend ist.

