Muster: Bewerbungs-Vorlagen

Jetzt, wo der Arbeitsmarkt ein großes Angebot an Bewerbern und wenige Stellen bietet, ist die richtige Bewerbung um so wichtiger geworden. Hier sind die Tipps und Vorlagen zur besseren Bewerbung.

Die Unterlagen für die Bewerbung sind der erste Schritt, um erfolgreich einen neuen Job zu erhalten. Noch vor der eigentlichen Bewerbung klärt man ab, dass diese korrekt und sauber sind:



Inhaltlich aktuell und vollständig

optisch ansprechend und sauber formatiert

fehlerfrei und von gutem Stil



Besonders wichtig ist dabei das Bewerbungsfoto, denn der erste Eindruck muss passen. Und die Erinnerung an Sie, wenn sie zum Bewerbungsgespräch geladen werden, genauso.



Um die Unterlagen gut hin zu bekommen, ist es besser, Muster zu benutzen oder eine elektronische Vorlage auszufüllen - so kann man kaum Fehler machen und wichtige Dinge auch nicht übersehen. Die verlinkte Vorlage-Sammlung für Bewerbungen ist noch dazu abgetestet auf Erfolg, also eine gute Basis für Ihre nächsten Schritte.



Sind die Unterlagen fertig, erzeugen Sie PDF-Dateien, die man in der Größe gut per eMail versenden kann, die im Ausdruck aber immer noch gut wirken - ein Kompromiss. Denn beides kann mit dem Dokument nachfolgend passieren und Sie sollten vorbereitet sein. Denn nun geht es in die aktive Phase der Bewerbungen. Und in einen Feedback-Prozess gleichermaßen, denn die Reaktionen auf Ihre Unterlagen sollten dann wieder in die Dokumente einfließen - fehlende Bereiche können ergänzt, missverständliche Punkte optimiert und Knackpunkte vielleicht auch entfernt werden.



Viel Erfolg bei Ihren Bewerbungen mit diesen Tipps und Vorlagen!

