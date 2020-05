Tipps 21.05.2020

Önorm-Zugang für eLearning

Zugriff auf die Materialien des Patentamts 'Austrian Standards' gibt es rund um die Corona-Krise nun über einen 'Lesesaal'. Man möchte das eLearning unterstützen.

Aktuelle und historische Standards stehen im Online-Service 'Lesesaal' ab sofort kostenfrei als Lesezugang zur Verfügung. Mit dieser Maßnahme bieten Austrian Standards und der OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik schnelle und unbürokratische Hilfe bei E-Learning und Fernunterricht während der COVID-19-Phase für das Lehrpersonal, die Studierenden sowie Schülerinnen und Schüler. Die Aktion läuft bis Ende des Sommersemesters 2020 und umfasst das komplette Portfolio an ÖNORM- und OVE-Standards.



Die aktuelle Situation stellt nicht nur die österreichische Wirtschaft auf die Probe, auch der Lehr- und Ausbildungsbetrieb ist mit stark veränderten Rahmenbedingungen konfrontiert. Ein Wandel, der sich mit der schrittweisen Öffnung von Bildungseinrichtungen nun fortsetzt. Mit dem kostenfreien Lesezugang zu Standards aus den verschiedensten Fachbereichen stellt Austrian Standards über das Online-Service Lesesaal den heimischen Höheren Technischen Lehranstalten, Berufsschulen, Fachhochschulen, Universitäten und Privatuniversitäten jetzt eine wirkungsvolle digitale Bibliothek zur Seite. Während der Lesesaal als Rechercheplattform mit Lesezugriff und laufenden Aktualisierungen den Schülerinnen und Schülern sowie Studierenden unabhängig vom Unterrichtsort einen klaren Wissensvorsprung bietet, wird auch der Administrationsaufwand auf Seite der Lehrenden deutlich verringert.



Bereits seit 2010 bietet der Lesesaal Bildungseinrichtungen Zugang zu relevanten Standards in ausgewählten Fachbereichen und gliedert sich damit in ein breites Portfolio zum professionellen Management von Standards ein, das von Expertinnen und Experten, Unternehmen, Institutionen und Kommunen genutzt wird. Besondere Bedeutung besitzt das Know-how über aktuell gültige Standards seit jeher in der Technik, daher umfasst das Lesesaal-Angebot auch Standards des OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik.



Das Online-Service Lesesaal wurde speziell für Bildungseinrichtungen entwickelt und bietet als Rechercheplattform neben dem befristeten kostenfreien Lesezugriff auf aktuelle und historische Standards auch eine echte Volltextsuche mit Filtermöglichkeiten nach Fachgebiet und Datum. Die Dokumente werden 14-tägig automatisch aktualisiert und liegen in deutscher und englischer Sprache vor (nationale Dokumente werden nicht in die englische Sprache übersetzt).

