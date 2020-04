Tipps 19.04.2020

Bildschirmaufzeichnung mit Powerpoint

Für ein Screenrecording, also das Aufzeichnen von Inhalten am Monitor, braucht es nicht unbedingt eigene Software. Auch Powerpoint kann dabei helfen.

Screencasts sind eine Möglichkeit, jemandem etwas in einem Programm zu zeigen oder beizubringen. Statt lange zu erklären reicht ein kurzer Videomitschnitt, um den Weg zum Ziel zu zeigen. Doch nicht jeder mag sich mit eigenen Screenrecordern herumschlagen oder ein Programm wie OBS nur für diesen Zweck lernen. Da kommt es gerade recht, dass man auch mit Microsoft Office-Bordmitteln Videos vom Bildschirm aufnehmen kann.



Microsoft Powerpoint hat dazu eigene Funktionen beigepackt bekommen, die hier unterstützen. Man braucht dazu nur auf einer Folie sein und den 'Einfügen'-Tab öffnen. Bei den Medien rechts gibt es dann den Recorder. Der sich öffnende Bildschirmrecorder kann dann noch angepasst werden: Die aufzuzeichnende Fläche kann gewählt werden, man kann das Mikrophon bzw. den Audiokanal mitspeichern und auch die Wahl, ob der Mauspfeil sichtbar sein soll, wird dem Anwender überlassen.



Nach dem Ende der Aufzeichnung wird das Objekt in die Folie eingefügt. Dort kann man es direkt nutzen - also beispielsweise als Anleitungsvideo mit umgebendem Text von der Powerpoint-Folie weiterschicken - oder man speichert das Video aus der Folie auf die Festplatte (rechte Maustaste auf das Objekt) und nutzt diese Datei weiter.



Wer häufiger mit dem Screenrecorder von Powerpoint arbeitet, kann sich die Funktionen auch in einer eigenen Button-Leiste zeigen lassen. Das Band läßt sich in den Optionen 'anpassen', dort wartet ein eigenes Band für Bildschirmaufzeichnungen, das man nur aktivieren muss. Alle genannten Funktionen und mehr finden sich dann in dieser Leiste immer griffbereit in Powerpoint!

