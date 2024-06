News 19.06.2024

Lehrlinge ohne Bindung zum Unternehmen?

15 Prozent der Azubi-Bewerber in Deutschland brechen nach der Zusage den Kontakt zum Betrieb wieder ab. Der Ausbildungsmarkt bleibt im Krisenjahr 2024 kandidatenorientiert, das Angebot ist breiter denn je.

Das ist das Ergebnis des ersten Teils der Studie 'Azubi-Recruiting Trends 2024' des Ausbildungsspezialisten u-form Testsysteme unter 4.941 Schülern und Azubis sowie 1.752 Ausbildungsverantwortlichen. Laut der Umfrage haben zwölf Prozent der Jugendlichen schon einmal vor dem Abschluss des Ausbildungsvertrags ein Ausbildungsunternehmen geghostet, drei Prozent danach. Von den Ausbildungsbetrieben haben 60 Prozent schon einmal ein solches Azubi-Ghosting erlebt.



Trotz Fachkräftemangel und der Aussicht auf eine gut bezahlte Stelle nach einer Übernahme, wollen nur 45 Prozent der Azubis 'auf jeden Fall' nach der Ausbildung in ihrem Betrieb weiterarbeiten. Zu den Recruiting-Herausforderungen kommen also noch solche der Bindung.



Die Ausbildungsverantwortlichen selbst zweifeln jedoch an der Strahlkraft des eigenen Angebots. Nur 34 Prozent stimmen der Aussage uneingeschränkt zu, ihr Angebot genieße bei Bewerbenden einen 'sehr guten Ruf'. Nur 39 Prozent der Azubi-Bewerber können jedenfalls das positive Bild vom Ausbildungsbetrieb später als Azubis uneingeschränkt bestätigen.



'Das beste Azubi-Marketing und die tollste Social-Media-Kampagne nützen nichts, wenn Betriebe Bewerber entweder im Bewerbungsprozess verlieren oder aufgrund alter Glaubenssätze fragwürdige Kriterien bei der Einstellung heranziehen und so falsche Entscheidungen treffen', sagt Studieninitiatorin Felicia Ullrich von u-form Testsysteme.

