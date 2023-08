Daten & Fakten 10.08.2023

Geld für Rückkehr

Im Schnitt müssten Arbeitgeber eine Einmalprämie in Höhe von 12.148 Dollar bezahlen, damit Beschäftigte wieder dauerhaft und ausschließlich im Büro arbeiten.

Das zeigt eine Umfrage der Online-Marketing- und Content-Website Authority Hacker unter 3.000 Angestellten in den USA, die inzwischen nur noch vom Home-Office aus tätig sind.



Die Befragten im Bundesstaat West Virginia zeigen sich vergleichsweise am bescheidensten. Sie würden sich im Durchschnitt mit einer Prämie von 5.262 Dollar begnügen. Dagegen fordern Remote-Arbeiter in North Dakota 28.176 Dollar. Virginia kommt dem Durchschnitt mit 12.438 Dollar am nächsten.



'Wenn Unternehmen ihre Arbeitsstrukturen nach der Pandemie neu definieren, werden die Präferenzen und Anliegen der Mitarbeiter eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der Zukunft der Arbeit spielen. Sei es durch monetäre Belohnungen, Beiträge für soziale Zwecke oder die Einführung eines dauerhaften hybriden Arbeitsansatzes: Unternehmen müssen das Gleichgewicht finden, das sicherstellt, dass sowohl ihr Betrieb als auch ihre Belegschaft gedeihen können', so Mark Webster, Mitbegründer von Authority Hacker.



Die meisten Unternehmen haben damit begonnen, die Verfügbarkeit von Remote-Arbeit einzuschränken. Im Juni hat Google beispielsweise seine Richtlinie für hybrides Arbeiten um strengere Richtlinien erweitert und kontrolliert die Anwesenheit der Mitarbeiter. 2022 hat Apple angekündigt, seine Mitarbeiter mindestens drei Tage pro Woche vom Büro aus arbeiten zu lassen. Viele Mitarbeiter wehren sich jedoch dagegen. Laut der Umfrage sind 63 Prozent der Remote-Mitarbeiter bereit, sich gewerkschaftlich zu organisieren, um eine erzwungene Rückkehr ins Büro zu verhindern.



Vor allem Alleinerziehende, Eltern, die sich eine Kindertagesstätte nicht leisten können, und Menschen ohne zuverlässige Anreisemöglichkeiten gehören zu denen, die weiterhin von zu Hause aus arbeiten möchten. Geldprämien sind eine Möglichkeit, diese Bedenken auszuräumen. Aber die meisten Unternehmen suchen nach anderen Lösungen, die nicht so viel kosten. Sie versuchen vor allem, den Arbeitsplatz so angenehm zu gestalten, dass die Mitarbeiter gern ins Büro kommen.

