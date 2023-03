Tipps 12.03.2023



Kreative Fähigkeiten: Online lernen

Ob Handarbeiten, Videobearbeitung mit Adobe-Programmen, Fotografie, Blender 3D-Design oder andere kreative Dinge - es braucht nicht unbedingt einen Lehrgang vor Ort, um die Fähigkeiten und das Wissen zu erlangen.

Wer viel Zeit nebenbei hat, kann durchaus auch zu Youtube greifen, um sich Dinge anzueignen - auch kreative Fähigkeiten. Wir haben etwa schon einmal Bastelvideos gezeigt, doch auch andere Themen finden sich auf der Plattform Googles zuhauf. Das riesige Angebot und die höchst unterschiedlichen Qualitäten machen das Lernen auf Youtube mit Tutorials aber nicht so einfach. Ausserdem gibt es viele Tutorials, die sich nur als Werbewerkzeug für weiterführende kostenpflichtige Angebote herhalten.



Nimmt man das Lernen ernst und möchte trotzdem den eigenen Computer nicht verlassen, zeitlich flexibel sein und gute Inhalte haben, der findet eigene Plattformen dafür. Was im Business erprobt und erfolgreich ist, kann auch für kreative Fertigkeiten gelingen. Weil hier oft nicht gleich klar ist, welches Ziel man erreichen will und daher der kostenpflichtige Einzelabruf teuer werden kann, ist ein Abo-Modell mit günstigen Paketen und unlimitiertem Abruf hier zu bevorzugen.



Eines der beliebtesten Angebote, auch wenn weitgehend in (verständlichem) Englisch gehalten, ist Skillshare. Die gute Qualität und Aufbereitung trifft hier auf ein Modell, bei dem man für wenige Euro im Monat alle Inhalte nutzen kann. Auch ein gratis Start zum Test ist vorgesehen.



Ähnlich, aber mehr auf Fotografie und verwandte Themen festgelegt, ist Creative Live. Auch dort gibt es ein (etwas teureres) All-Inclusive-Angebot, man punktet hier aber mit großen Namen der Branche als Referenten. Wie auch immer, wer sich kreativ in Freizeit oder Beruf betätigen will, kann die Zeit auch hier frei einteilen und flexibel eine riesige Menge an Inhalten nutzen.



Das Lernen am Computer ist hochwertig und flexibel wie nie, das zeigt sich bei allen Angeboten, die man heute nutzen kann. Dass man insbesondere für Kreativberufe und die Freizeit ein solches Bündel an Angeboten bekommt, ist jedenfalls wirklich toll. Wer der englischen Sprache mächtig ist, kann zusätzlich mehr für noch weniger Geld abrufen - und wer nicht, findet auch dafür passende Webinare und interaktive Lernunterlagen samt Communities, um die Fähigkeiten zu erlangen.

Foto: Goffkein/Adobe Stock

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Lernen #Webinare #Kreativität #Internet #Online







Auch interessant!

Podcasts und das Marketing

43 Prozent der Entscheidungsträger der Werbewirtschaft in den USA beziehen ihre geschäftsbezogenen Inhalt...



Veranstaltungen in Raum und Zeit dehnen

Ein Event aller Art an einem Ort zu einem Zeitpunkt ist von gestern. Spätestens seit Corona wurde das Aus...



Aufnahmen für Webinare oder Podcasts machen

Wer professionelle Aufnahmen in Form von Video oder Audio 'remote' braucht und dabei mehr als nur eine Zo...



Pferde: Die gewaltlose Ausbildung macht sicher

Sein Pferd mit Leckerli ködern, mit Gewalt zwingen oder mit Tricks stimulieren ist nicht der Weg zu einer...



Mitgliederbereich für Online-Coachings oder klassische Wege als Trainer?

Wer Schulungen anbietet und dabei Geld verdienen möchte, hat eigentlich nur wenige Optionen. Wohin geht d...



Webinare optimal umsetzen

Zoom hat mit Rooms die Infrastruktur geschaffen, um Seminarräume virtuell gestalten zu können. Die Harvar...