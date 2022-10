News 12.10.2022

Times: Uni-Ranking

Österreich mit positiven und negativen Meldungen zur Bewertung der heimischen Universitäten. Die Top-Unis steigen jedenfalls auf.

Die Top 200 sind jene Unis, die weltweit genau bewertet und gereiht werden. Dahinter gibt es nur noch Gruppen, denen die einzelnen Einrichtungen zugeteilt werden. Dort landen Innsbruck, TU Wien, Uni Linz oder Klagenfurt - letztere im Weg nach hinten. Leoben ist gar aus den Top 1000 gerutscht und nicht mehr gelistet.



Für die Top 100 hat es noch nicht gereicht, aber es gibt auch gute Werte in der führenden Liste. So hat die Uni Wien Platz 124 ergattert, die Meduni Graz 168 und die Meduni Wien ist auf 194, also in den erlauchten Kreis eingestiegen.



Ganz vorne ist Oxford, Harvard, Cambridge und Stanford - die Unis aus den USA und UK dominieren das Times-Ranking. Die Schweiz kann mit der ETH Zürich erst auf Platz 11, die TU München auf Platz 30 erscheinen - die Uni Wien hat in diese Liga noch ein paar Jahre Steigerungen wie aktuell vor sich.

