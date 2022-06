Anbieter 15.06.2022

Institute of Digital Sciences Austria in Linz

Das IDSA soll analog zum ISTA als eigenständige sogenannte 'Universität' geführt, aber nicht nach Universitätsgesetz behandelt werden.

Es entsteht an der TU in Linz und obwohl keine echte Universität werden die Studierenden als ÖH-Mitglieder aufgenommen. Im nächsten Jahr soll es mit einem PhD-Studium losgehen, verspricht Wissenschaftsminister Polaschek anläßlich der Präsentation der Pläne.



Digitalisierung und digitale Transformation als Inhalt für die TU in Linz unter neuem Titel sind die zentralen Elemente der Ausbildung und Tätigkeit. Sie solle innovativ werden, gibt man aus dem Wissenschaftsministerium mit auf den Weg. Geld gibt es vorerst über die Universität Linz und später direkt ausserhalb des Unibudgets. Den anderen Unis fehlt dieses Geld dann, mokieren diese.



Kritisch sieht man auch, dass diese neue 'Uni' nicht nach dem KV für Hochschulen geführt wird und ausserhalb des Universitätsgesetztes behandelt wird. Studenten haben damit private Verträge, Lehrpersonal keine Uni-Kollektivverträge. Das TU-Linz-Projekt ist jedenfalls noch ein Relikt aus der Zeit der Kurz-ÖVP, das nun für Oberösterreich realisiert wird.

