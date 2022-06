Tipp 09.06.2022

biz in Schönbrunn

Am 23. Juni dreht sich im Schloß Schönbrunn auf der Biz alles rund um die Planung von Events, Seminaren, Incentives und Geschäftsreisen.

Mehr als 130 Aussteller, die ihre Angebote und Highlights in der Orangerie auf der Mice-Fachmesse präsentieren, Networking in entspannter Atmosphäre und kostenlose Fachvorträge zu aktuellen Themen der Tagungsbranche erwarten die Besucher. Alle Fachvorträge finden direkt im Messegeschehen statt, um den Besuchern Flexibilität und geballtes Fachwissen 'to go' mittels Silent-Conference-Kopfhörer zu ermöglichen.



'Die Festigung des Teams ist ein sehr wichtiges und aktuelles Thema für alle Unternehmen, insbesondere für die durch Personalmangel so stark geforderte MICE-Branche. Daher freut es mich besonders, dass wir die Gesichtleserin Anne Fierhauser, die viele aus dem ORF kennen, für einen Vortrag zu diesem Thema gewinnen konnten', so die Biz-Geschäftsführerin von n.b.s, Christina Neumeister-Böck.

pte/red

