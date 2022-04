Aktuell 04.04.2022

Art of Recruiting 2022 in Salzburg

Wie können Sie sich als Arbeitgeber optimal positionieren? So können Sie Bewerber begeistern und Mitarbeiter binden? Die Antwort auf diese Fragen und mehr finden Sie als Personalverantwortliche, Recruiter oder Interessierte bei der Art of Recruiting.

Das 1. Mal in Salzburg hat es sich die Art of Recruiting zum Ziel gemacht, das HR-Wissen von hochkarätigen Speakern an Unternehmen aller Größe weiterzugeben. Die Art of Recruiting bietet die Chance, in Vorträgen und Workshops von den Besten auf ihrem Gebiet zu lernen. Bei der Veranstaltung haben Sie nicht nur die Möglichkeit, den Worten hochkarätiger Speaker zu folgen, Sie dürfen auch selbst aktiv werden. In den Pausen laden Getränke und Snacks zum Vernetzen mit anderen Arbeitgebern und den Experten ein und an Tag 2 dürfen Sie sich auf zahlreiche Workshops freuen, in denen Sie das neuerlernte Wissen anwenden können.



Bei der Art of Recruiting berichten namhafte Persönlichkeiten von ihren Erfahrungen und geben ihr Wissen weiter. Lernen Sie, wie Sie garantiert die falschen Mitarbeiter finden, Ihre Jobs auf Google & Co besser gefunden werden, über die digitale Transformation von Unternehmen, über Storytelling im HR und vieles mehr.



Neben den Vorträgen und Workshops lädt Mag. Karin Zauner von den 'Salzburger Nachrichten' zu einer Podiumsdiskussion mit Arbeitsminister Dr. Martin Kocher und dem Präsidenten der Wirtschaftskammer Salzburg KommR Peter Johann Buchmüller über den Fachkräftemangel.

