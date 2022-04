News 04.04.2022

Deutsch für Ukrainer

Mit dem Zuzug einer größeren Zahl an ukrainisch und russisch sprechender Menschen wird auch die Frage nach Übersetzung und Sprachkursen relevanter.

Der ÖIF hat entsprechende Angebote vorgesehen und im Internet abrufbar. Deutsch lernen und bestimmte Serviceangebote verstehen und nützen können ist für Flüchtlinge auch der erste Bedarf:



Integrationsfonds - Kurse online

Integrationsfonds - Sprachportal



Für mehr als das gibt es natürlich die entsprechenden professionellen Anbieter in unserer Branchenübersicht.

#Ukraine #Russland #Flüchtlinge #Sprache







