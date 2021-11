Wellness und Arbeitgeber

Anbieter 23.11.2021

Programme zur Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden von Mitarbeitern verbessern auch das Arbeitsklima. Das zeigt eine Studie der University of East Anglia (UEA).

Denn eine höhere Beteiligung an den Wellness-Initiativen führt zu besseren Beziehungen zwischen Mitarbeitern, die auch weniger Mobbing erleben und insgesamt zufriedener mit ihrem Job sind. Überraschenderweise gelte das selbst, wenn Top-Manager nicht recht hinter den Programmen stehen.



Gesündere Mitarbeiter sind letztlich effektiver, was Wellness-Programme für Unternehmen attraktiv macht. Diese haben unerwartete weitere Vorteile, so die im 'British Journal of Management' erschienene Studie der UEA in Zusammenarbeit mit dem Versicherungs- und Investmentunternehmen Vitality. 'Wenngleich Organisationen mit solchen Programmen primär auf Gesundheit und Wohlbefinden von Mitarbeitern abzielen, haben wir festgestellt, dass auch die sozialen Beziehungen der Mitarbeiter profitieren', erklärt UEA-Arbeitspsychologin Roberta Fida.



Das hat eine Auswertung von Daten aus den Jahren 2015 bis 2017 zu 7.785 britischen Mitarbeitern bei 64 Organisationen gezeigt. Ein Faktor ist demnach, dass Unternehmen mit Wellness-Programmen Sorge um Mitarbeiter zeigen, die deshalb respektvoller miteinander umgehen. 'Das wiederum reduziert das Auftreten von Mobbing am Arbeitsplatz erheblich und verbesserte mentale wie physische Gesundheit sowie Arbeitszufriedenheit', sagt Fida.



'Diese Ergebnisse sind für Manager besonders relevant, wenn Unternehmen neue Arbeitsmuster für die Post-COVID-Ära entwickeln', betont Annilee Game, UEA-Professorin für Organisationsverhalten und Wirtschaftsethik. Die Pandemie habe sich immerhin deutlich auf das Wohlbefinden der menschen ausgewirkt. 'Investitionen in Gesundheits- und Wellness-Programme bedeuten Vorteile sowohl für Beziehungen als auch die Gesundheit, die Mitarbeitern helfen können, sich auf das neue Normal einzustellen.'

