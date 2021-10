News 23.10.2021

Berufliche Weiterbildungsmöglichkeiten für Frisörinnen Frisörin ist nach wie vor ein beliebter Beruf, der durch einen abwechslungsreichen Arbeitsalltag gekennzeichnet ist und in dem immer Personal gesucht wird. Dennoch gehört das Frisörhandwerk zu den Branchen, in denen vor allem Berufsanfänger und Mitarbeiterinnen ohne Spezialisierung wenig verdienen. Eine Weiterbildung kann deshalb eine lohnende Investition sein, da sie in der Regel das Gehalt aufbessert, neue Optionen eröffnen und die Berufsaussichten langfristig absichert. Unter Frisörinnen gehören regelmäßige Fortbildungen ohnehin zum Standard, um sich über neue Trends und Techniken zu informieren.



Welche Weiterbildungs- und Karrieremöglichkeiten gibt es?



Für Frisörinnen bestehen viele Optionen, sich den eigenen Interessen und Zielen gemäß fortzubilden und der Karriere einen Schub zu versetzen. Viele Lehrveranstaltungen werden berufsbegleitend und in Vollzeit angeboten. Unter anderem ist es möglich,



sich zu spezialisieren,

die Meisterprüfung abzulegen,

sich selbstständig zu machen,

sich zum/zur BetriebswirtIn im Handwerk ausbilden zu lassen,

ein Studium anzuhängen,

den Fachwirt für Kosmetik und Wellness zu machen,

Lehrerin an berufsbildenden Schulen zu werden

einen Lehrgang zum/zur Meisterassistentin für Kosmetik im Frisörhandwerk zu absolvieren oder

verschiedene Seminare zu besuchen.



Unter die Spezialisierungen fallen die Weiterbildung zum/zur Stylistin oder Coloristin, zum Hair & Beauty Artist sowie zum/zur Farb-, Stil- und Typberaterin. Auch eine Fortbildung im Bereich des Salonmanagements oder zum/zur Expertin für Haarverlängerung ist eine Option. Das thematische Angebot, das durch Seminare abgedeckt wird, ist breit gefächert und reicht von Handpflege über Visagistik bis zu Kosmetik.



Warum lohnt sich eine Weiterbildung?



Wer sich als Frisörin nicht langfristig mit dem niedrigen Gehalt zufriedengeben will, kommt um eine Fortbildung kaum herum. Neben den besseren Verdienstmöglichkeiten haben Weiterbildungen jedoch noch weitere Vorteile. Sie erlauben es, das Fähigkeitenprofil zu erweitern und sich dadurch für die Mitarbeit in größeren Salons zu qualifizieren.





Aus den neuen Kenntnissen resultieren ein größeres Aufgabenfeld und mehr Verantwortung, wodurch die Arbeit interessant und herausfordernd bleibt. Für Frisör*innen mit abgeschlossener Weiterbildung besteht auch die Möglichkeit, in einen anderen Bereich zu wechseln, beispielsweise in die Wellnessabteilung eines Hotels, zum Maskenbild für Filmproduktionen, Theater und Modenschauen oder in ein Kosmetikstudio.



Welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden?



Während für den Besuch der meisten Seminare lediglich den Gesellenbrief erforderlich ist, muss ein/e InteressentIn für die Teilnahme an einer Fortbildung schon mehrere Jahre als Frisörin gearbeitet haben. Auch höhere Anforderungen sind möglich. Für ein Studium, zum Beispiel in der Fachrichtung Beauty Management, Maskenbild oder Kosmetologie für berufsbildende Schulen, ist entweder das Abitur oder eine bestandene Meisterprüfung nötig. Auch für die Aufstiegsfortbildung zum Betriebswirt im Handwerk muss der Meisterbrief vorhanden sein und eine mehrjährige Berufserfahrung nachgewiesen werden. Um sich selbstständig zu machen, ist der Meisterabschluss ebenfalls notwendig. Als persönliche Eigenschaften dürfen Lernwille, Motivation, Kreativität und handwerkliches Können nicht fehlen. Nicht zuletzt muss auch das nötige Kapital vorhanden sein. Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Frisör #Ausbildung #Weiterbildung #Beruf





