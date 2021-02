Tipps 31.01.2021

Gesammelte Bildungsangebote

Ein breit gefächertes Angebot an verschiedenen Videoformaten zur Weiterbildung aus dem Bereich höherer Institutionen steht frei im Web zur Verfügung.

Mit dem Mooc-Hub bieten sich die vielen Videos zahlreicher Universitäten und Instituten an gesammelter und halbwegs einfach durchsuchbarer Form wieder:



moochub



Einer der Schwerpunkte dabei ist das Internet selbst, wo insbesondere das HPI und die open vhb gute Beiträge liefern. Die Liste lädt zum Schmökern ein.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Videos #Bildung #Universität #Webinar







