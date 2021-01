Daten & Fakten 14.01.2021

Lieber Herausforderung statt Geld

Ein erfüllender Job ist für Angestellte wichtiger als eine Gehaltserhöhung, wie eine aktuelle Umfrage des US-Cloud-Computing-Anbieters ServiceNow zeigt.

Demnach würden doppelt so viele Befragte bedeutungsvolle Aufgaben einer Gehaltserhöhung vorziehen. 61 Prozent planen, ihren Vorgesetzten um motivierendere Tätigkeiten zu bitten, wohingegen nur 34 Prozent künftig eine Gehaltserhöhung einfordern wollen.



Den Ergebnissen der Studie nach wollen Angestellte das Gefühl haben, ihre Zeit sinnvoll zu nutzen. Dies ist jedoch nicht immer der Fall: Die Umfrageteilnehmer haben das Gefühl, dass sie 40 Prozent ihrer Arbeitszeit für alltägliche Aufgaben verwenden, die nicht mit ihren beruflichen Zielen in Verbindung stehen oder diese fördern. Ein Drittel fühlt sich aufgrund des Gefühls, die vorhandenen Kapazitäten nicht vollends nutzen zu können, frustriert.



Es gibt viele Möglichkeiten, um die erwähnten Problematiken zu lösen. So wäre beispielsweise kontinuierliches Feedback durch die Mitarbeiter wünschenswert. Zudem könnte auch eine Automatisierung von alltäglichen Aufgaben dazu beitragen, dass sich die Angestellten Bereichen widmen können, die sie auf positive Weise herausfordern. Durch eine Investition in Technologien, die der Automatisierung von Routineaufgaben dienen, kann ein selbstbestimmtes Ausscheiden aus dem Unternehmen von vielversprechenden Arbeitskräften verhindert werden.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Job #Motivation #Geld







Auch interessant!

Bewerbungsgespräche mit Zoom?

Werden Bewerber auch über Videokonferenzen zu Vorstellungsgesprächen geladen, dann müssen alle gleich auf...



Expertenpanel zum Thema 'Lebenslanges Lernen'

Wie können Arbeitgeber ihre Mitarbeiter dazu motivieren, sich über viele Jahre hinweg weiterzuentwickeln ...



Umfeld statt Gehalt

Nahezu jede zweite Fach- und Führungskraft würde sich durch eine Gehaltserhöhung nicht zusätzlich anspor...



Hochqualifizierte profitieren von Weiterbildung stärker als andere

Hochqualifizierte Beschäftigte erhalten im Anschluss an eine berufliche Weiterbildung einen höheren Lohna...