News 10.12.2020

Besser keine Wettbewerbsverbote

Vertraglich festgelegte Wettbewerbsverbote schaden den Finanzen und auch der Karriere von Angestellten. Ohne Klauseln, die einen Wechsel zu einem anderen Unternehmen aus der gleichen Branche verhindern, sind Arbeitnehmer deutlich mobiler.

Das bedeutet nicht nur höhere Gehälter, sondern auch Zugang zu besseren Jobs. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der University of Maryland. Laut Studienleiter Evan Starr leiden vor allem Angestellte mit niedrigem Einkommen unter Wettbewerbsverboten. 'Dadurch werden sie an der Art von Karriereschritten gehindert, die ihre soziale und ökonomische Mobilität fördert', sagt der Wissenschaftler. Der Studie zufolge sind in den USA selbst Arbeiter mit geringen Gehältern von Wettbewerbsverboten betroffen.



Die Forscher nennen als Beispiel dafür, wie sich das Fehlen von solchen Klauseln auf Angestellte auswirkt, den Bundesstaat Oregon. Im Jahr 2008 hat Oregon diese Art von Vertrag für Stundenlohnempfänger und Menschen mit unterdruchschnittlichem Gehalt verboten. Die Auswirkungen dieser Maßnahme wurden für die Studie analysiert. Innerhalb von fünf Jahren hat sich die Mobilität der Arbeitnehmer um 17 Prozent erhöht. Der Stundenlohn ist im Durchschnitt um sechs Prozent gestiegen.



Vor allem weibliche Angestellte haben von der höheren Mobilität profitiert. Ihr Gehalt ist dadurch fast doppelt so stark wie bei Männern gewachsen. Auf die Arbeitgeber in Oregon hatte der Bann von Wettbewerbsverboten wenig Auswirkungen. Die Arbeitsstunden haben sich nicht verringert, was bedeutet, dass die Firmen etwa gleich viele Mitarbeiter für gleich viel Arbeitszeit angestellt haben als zuvor. Zwar würde laut Starr die Profitabilität von Konzernen dadurch sinken, jedoch sei es ein Vorteil, wenn sie mehr Zugang zu Talenten von Konkurrenten haben.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Karriere #Job #Management #Wettbewerb







Auch interessant!

Wenig digitale Skills

Skepsis in Sachen Industrie 4.0 ist mittlerweile Ängsten gewichen, dass das eigene Unternehmen im Wettbew...



Gehalt nach Ort und Branche

Wäre es nicht toll, herauszufinden, was an einem bestimmten Ort in einem Beruf im Schnitt bezahlt wird? L...



Internet-Kompetenz für Schüler

Mobbing, Privatsphäre und andere Konfliktbereiche brauchen neues Wissen: Ein Wettbewerb lädt Schulklassen...



Networking mit App

Geschäftlich gut vernetzt sein, ist die halbe Miete - auch unterwegs. Diesem Aspekt trägt nun eine Smartp...



Geburtstermin und Karrierechancen

Wenn es um die bestmöglichen Aufstiegschancen in Job und Karriere geht, müssen Führungskräfte offenbar me...



Vielfalt ist wichtig

Unternehmen kommen am Vielfaltsmanagement nicht vorbei. Wettbewerbsvorteile durch das Abbilden der kompl...