AEE: Austrian Exhibition Experts

Einige Messen der Reed Messe wandern in die Verantwortung von Austrian Exhibition Experts. Dort will man vom Start weg groß sein - trotz schwierigem Messe-Markt.

Nicht nur Corona, auch die allgemeine Situation der Messen ist hinderlich für solche Veranstaltungen. Trotzdem wagt sich mit AEE ein neuer Anbieter am heimischen Markt an die Durchführung großer Publikumsmessen in Wien und Salzburg.



Zum Start werden auch gleich einige Formate der Reed Messe samt Mitarbeitern übernommen. Die ComicCon etwa und die Seniorenmesse ('Lebenslust') werden künftig unter dem Dach der Austrian Exhibition Experts veranstaltet. Die Messen bekommen zusätzlich zum echten Event auch eine Online-Plattform, wo man mit dem Messeticket auch eine Community im Netz öffnet.

