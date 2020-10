Anbieter 03.10.2020

Bewerbungsvideo

Corona zwingt uns zu neuem Medieneinsatz - insbesondere am gebeutelten Arbeitsmarkt und durch Social Distancing. Ein Bewerbungsvideo wird für Bewerber daher immer attraktiver.

Bewerbungsgespräche werden per Zoom gemacht, die Bewerbungsunterlagen per Social Media verteilt. Immer mehr medialer Einsatz ist erforderlich, um einen Job zu ergattern. Die Bewerbungsmappe mit einem schicken Foto ist da nur noch die Pflicht-Übung, um aufzufallen braucht es mehr.



Dieses 'mehr' ist dann heute vielfach bereits das Bewerbervideo, das ein professionelles Portrait der Person in Bewegtbild beinhaltet und die Vorstellung in einer Form erlaubt, die einem persönlichen Treffen am nächsten kommt. Das schafft Chancen, die Eindruck lange vor den Anderen Bewerbern erzeugt, die erst im Vorstellungsgespräch entsprechende Bilder vermitteln können.



Bewerbervideos - genauso wie Recruiting-Videos auf Seiten des Arbeitsgebers - sind dabei günstig genug geworden, dass man sie schon 'alltäglich' einsetzen kann. Ab rund 300 Euro lassen sie sich professionell erstellen, und das ist wichtig, da der erste Eindruck nicht durch selbstgemachte Handyvideos zunichte gemacht werden darf. Je nach Branche und Wunsch sind nach oben natürlich keine Grenzen, gehobene Manager-Posten erfordern umfangreichere Imagevideos für die eigene Person, die beim zehnfachen der Kosten erst starten.



Suche nach Video-Dienstleistern



Doch schon das einfache professionelle Vorstellungsvideo bzw. der Portraitfilm hierzu sind mehr als der Durchschnitt und damit der Turbo im Bewerbungsprozess. Um den passenden Dienstleister zu finden ist das Formular oberhalb hilfreich, um verschiedene Angebote zu erhalten.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Corona #Bewerbung #Portrait #Film #Video







Auch interessant!

Portraitvideo zum Foto?

Durch Social Media wird das Medium Video immer relevanter. Und Social Distancing unter Corona liefert ext...



Was gehört in die Bewerbungsunterlagen?

Eine Bewerbungsmappe oder die Unterlagen für ein eMail zur Bewerbung um einen Job braucht einige Inhalte,...



Muster: Bewerbungs-Vorlagen

Jetzt, wo der Arbeitsmarkt ein großes Angebot an Bewerbern und wenige Stellen bietet, ist die richtige Be...



Passbild als Bewerbungsfoto?

Das eine bekommt man für ca. 20 Euro schon, das andere wird rund um die 100 Euro kosten. Da stellt sich s...



Guides & Infos: Bewerbungsfotos

...



Vorlagen für Bewerbungen

Nicht nur das, der 'Master' baut eine persönliche Berwerbung mit all dem, was dazu gehört. Mit ein paar M...