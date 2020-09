Tipps 27.09.2020

Zoom und OBS verbinden

Zoom (oder eine andere Konferenz-Software wie Skype, Teams, diverse Messenger etc.) kann man einfach und sinnvoll mit einer Streaming-Software wie OBS verbinden. Wie das geht und warum das SInn macht, zeigen wir hier.

Zoom (analog in anderen Applikationen) kann man per Mikrophon und Webcam füttern, ist dann aber limitiert auf ebendiese Funktionen. Eine 'bessere' Kamera am PC, eingebundene externe Videoquellen, Einblendungen und Einspieler von der Festplatte und mehr sind aussen vor, nur was die Kamera im Notebook sieht, wird auch in Zoom ausgegeben. Auch beim Mikrophon ist man auf das angewiesen, was direkt am PC angeschlossen ist - Audioquellen anderer Art sind nicht so einfach möglich. Und auch der umgekehrte Weg von Zoom zu OBS oder einer anderen Streaming-Software ist nicht vorgegeben, ein Gespräch in Zoom nach Youtube streamen, aufzuzeichen und mehr ist dort nicht möglich.



Doch es gibt Abhilfe in Form von Programmen die die Schnittstelle zwischen beiden Apps bieten. OBS kann Bildschirme einfangen, also ist das Videobild schon mal kein Problem. Auch die komplette Computer-Audioausgabe kann zu OBS umgeleitet werden, das will man aber nicht immer. Dabei helfen aber Treiber, die eine Art virtuelle Kabel bilden: Ein virtuelles Mikrophon als Eingabe auf der einen Seite und ein virtueller Lautsprecher als Ausgabe auf der anderen Seite des 'Kabels' lassen sich mit einem solchen Programm realisieren. Audio in die eine oder andere Richtung zwischen OBS und Zoom zu schicken ist also leicht machbar, indem man die entsprechenden Ein- und Ausgänge verbindet.



Und auch das Videobild bekommt man von OBS zu Zoom. Die normalerweise gestreamte oder aufgezeichnete 'Kamera' bzw. das Video des Streams kann OBS mit einer virtuellen Webcam ans System ausgeben, dort erscheint dieses Video als Webcam, die wiederum eingebunden werden kann. Die OBS-Webcam (in OBS enthalten oder installierbar) wird dann als Bildquelle in Zoom ausgewählt und schon hat man alle Kontrolle über das, was Zoom aussendet.



Nun ist es nur noch ein wenig Geschick in dem, wie man die Konfiguration herstellt. Muss Audio etwa von Zoom nach OBS gebracht werden (um es dort aufzuzeichnen) oder nicht, weil sonst Rückkoppelungen entstehen? Welche Szenen braucht es in OBS, um in Zoom das gewünschte Bild zu bekommen? Wo nimmt man das Ergebnis auf? All das muss man klären, testen und dann einsetzen - einmal konfiguriert funktioniert die Kombination auf Knopfdruck perfekt!

