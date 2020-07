Anbieter 09.07.2020

Hörsaal für Microsoft Teams

Microsofts Videokonferenz-Anwendung Teams setzt User ab nächstem Monat mit dem neuen Feature 'Together Mode' in einen digitalen Hörsaal.

Das bedeutet, die Teilnehmer eines virtuellen Meetings sind alle gemeinsam vor dem gleichen Hintergrund zu sehen. Microsoft will damit das Gemeinschaftsgefühl unter Teams-Anwendern stärken und die häufig eintretende Ermüdung durch Videokonferenzen bekämpfen.



'Der Together Mode zeigt Teilnehmer eines Video-Calls zusammen an einem virtuellen Ort, wie beispielsweise in einem Hörsaal, einem Konferenzraum oder einem Café. Dadurch wirken Konversationen natürlicher', heißt es von Microsoft. Dem Tech-Konzern zufolge konzentrieren sich User durch dieses Feature mehr auf die nonverbale Kommunikation der anderen Konferenzteilnehmer, was die Qualität des Gesprächs verbessert.



Laut den Entwicklern des Together Mode soll der virtuelle Hörsaal wie eine Art großer Spiegel funktionieren, in den alle Call-Teilnehmer blicken. Indem es so wirkt, als würden alle buchstäblich nebeneinander sitzen, fällt dabei auch der Mangel an Augenkontakt weniger ins Gewicht. Das ist für Anwender deutlich angenehmer als die einzelnen Gesichter, die ihnen normalerweise in abgetrennten Kästen entgegen starren.



Weil Anwender im digitalen Hörsaal mehr auf die Körpersprache der anderen Konferenzteilnehmer achten, fällt es ihnen leichter auf, wenn diese etwas sagen wollen. Dadurch muss nicht jeder die Konversation unterbrechen, wenn er einen Beitrag dazu leisten will. Together Mode soll im August innerhalb von Microsoft Teams verfügbar werden.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Microsoft #Teams #Schulung #Lernen







Auch interessant!

Facebook statt Mixer

Microsoft beendet das Experiment, eine Art Twitch über die eigenen Gaming-Angebote durchsetzen zu wollen....



Meeting und Workshop online halten

Wenn die Präsenzveranstaltung zum Online-Event werden muss, dann stellt sich zu allererst die Frage nach ...



Bing chattet mit Tay

'Tay' lautet ein neuer, auf Künstlicher Intelligenz basierender Chat-Bot, den Softwareriese Microsoft zus...



Videokonferenzen im Internet

Wenn mehrere Personen ein Meeting abhalten müssen, ist ein persönliches Treffen nicht unbedingt erforderl...