Aktuell 25.05.2020

Corona: Uni Wien ändert Aufnahmeprocedere

Aufgrund der aktuellen Situation durch COVID-19 hat es bei den Aufnahmeverfahren für Studien mit Beginn Oktober 2020 Änderungen gegeben.

Die Aufnahmetests für Psychologie, Publizistik- und Kommunikationswissenschaft, Informatik und Wirtschaftsinformatik sowie Biologie, Ernährungswissenschaften, Chemie, Pharmazie, Politikwissenschaft, Soziologie und Kultur- und Sozialanthropologie sind für Ende August angesetzt. Mit Ausnahme der Psychologie sind vor den Tests die Online-Self-Assessements zu absolvieren. In allen anderen Studien mit Aufnahmeverfahren ist mit Absolvierung des Online-Self-Assessments das Aufnahmeverfahren abgeschlossen.



Der erste Schritt des Aufnahmeverfahrens – das Online-Self-Assessment (OSA) – findet in allen Studien mit Aufnahmeverfahren (ausgenommen Psychologie) statt, die Aufnahmetests nur in Studienrichtungen mit besonders hohen Interessent*innenzahlen.



Dass die Tests für einige der Studiengänge entfallen, bedeutet nicht, dass die Aufnahmeverfahren ausgesetzt sind. Studieninteressierte registrieren sich für Studien mit Aufnahmeverfahren weiterhin vorab online und absolvieren das OSA. Die Antrags- und Registrierungsfrist endet je nach Studiengang am 3. Juni oder am 15. Juli 2020.



Das Aufnahmeverfahren kann für folgende Studienrichtungen mit Absolvierung des OSA abgeschlossen werden: Bachelorstudien Bildungswissenschaft, English and American Studies, Volkswirtschaftslehre, Internationale Betriebswirtschaft, Betriebswirtschaft, Transkulturelle Kommunikation, Lehramt Sekundarstufe und das Diplomstudium Rechtswissenschaften.



Für die Bachelorstudiengänge Publizistik- und Kommunikationswissenschaft, Informatik und Wirtschaftsinformatik sind nach dem OSA Testtermine geplant. Die Termine für die Aufnahmetests sind für Informatik und Wirtschaftsinformatik auf den 24. August 2020 verschoben; für die Publizistik auf den Zeitraum zwischen 24. und 28. August, wobei das genaue Datum den Studieninteressierten bis spätestens einen Monat vor Durchführung mitgeteilt wird.



Alle Aufnahmetests werden in Präsenz in der Messe Wien stattfinden – unter Einhaltung der Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen, wie z.B. die min. 1 Meter Abstandsregelung.

